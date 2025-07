Le ultime immagini del bambino scomparso a Ventimiglia: in un video si vede che si allontana da solo

In un video le ultime immagini di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni di cui non si sa più nulla da venerdì sera, quando il piccolo ha lasciato il campeggio in cui era con i suoi genitori, nella frazione Latte di Ventimiglia.

Le ultime immagini del bimbo scomparso da Ventimiglia

Un bambino che, maglietta bianca e pantaloncini scuri, esce dall’area del campeggio e cammina verso la strada, scomparendo in pochi secondi. Sono queste le ultime immagini di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni che si è allontanato ieri sera, venerdì 11 luglio, dal camping di Latte, nel comune di Ventimiglia (Imperia), dove era arrivato poco prima insieme alla famiglia per una vacanza.

Il video delle ultime immagini disponibili del piccolo è stato condiviso da Primocanale. Si tratta di un video di pochi secondi, in cui si vede il piccolo Alain allontanarsi da solo: cammina, apparentemente tranquillo, fino a sparire dietro delle piante.

Le ricerche del piccolo vanno avanti da ieri sera, le ultime notizie che arrivano da Ventimiglia parlano di un testimone che è stato portato in caserma per essere ascoltato e la cui casa è stata perquisita nelle scorse ore. Sono circa 150 le persone impegnate nelle ricerche. Anche una squadra di sommozzatori è attesa sul posto per controllare le vasche irrigue e le piscine.

Una intera comunità, come ha confermato anche il sindaco di Ventimiglia a Fanpage.it, sta cercando in queste ore il bambino. Il piccolo Alain era arrivato nella giornata di venerdì con la famiglia per una vacanza nel camping di Ventimiglia: si sarebbe allontanato nel giro di una mezz’ora dall'arrivo, mentre i genitori montavano la tenda.

“Andiamo avanti senza sosta grazie al supporto di tutti, soccorritori, forze dell'ordine e volontari", ha commentato il vicecomandante dei vigili del fuoco di Imperia Alessandro Giribaldi. Impiegati anche i droni Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio Remoto) con visori notturni e termocamere e i Tas, il Servizio di Topografia Applicata al Soccorso. Le ricerche del piccolo sono complicate dal fatto che il bambino ha difficoltà a parlare.