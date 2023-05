Damiano David dei Maneskin nudo su Instagram con uno spinello, il commento di Lazza Damiano dei Maneskin celebra la fine del suo tour con una foto su Instagram in cui compare nudo mentre fuma uno spinello. Il commento di Lazza (che non sembra approvare).

A cura di Stefania Rocco

Damiano David dei Maneskin nudo in posa plastica mentre siede su un letto, fuma uno spinello e sorride ammiccando all’obiettivo. È il contenuto del post con il quale il frontman della celebre band annuncia la fine del Loud Kids Tour e anticipa quali sono i suoi progetti per i giorni a venire. Ma Lazza, collega di Damiano, pare non apprezzare e commenta ironico lo scatto postato dal cantante che sfida la censura.

Damiano David: “Finito il tour, fumerò spinelli nudo tutto il giorno”

“Il tour è finito. Significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno”, ha scritto Damiano, palesando intenzioni presenti e future con la foto associata alla didascalia. Lo scatto si salva dalla censura solo grazie all’adesivo di un cuore nero strategicamente posizionato sulle parti basse del frontman dei Maneskin, a coprire quello che, se fosse stato mostrato, avrebbe provocato un ban immediato della foto. Migliaia i commenti ottenuti dallo scatto, in gran parte pubblicati dai fan del gruppo musicale italiano diventato famoso in tutto il mondo.

L’ironia di Lazza: “Stai sempre ca*** all’aria”

Il commento di Lazza

Ma mente la foto si appresta a raggiungere un milione di like, qualcuno dimostra di non avere apprezzato. Si tratta di Lazza, cantautore e collega di Damiano, che commenta ironico il post (871 mila like a 18 ore dalla pubblicazione): “Stai sempre ca** all’aria oh”. Un commento, quello di Lazza, che ha ottenuto quasi 8000 like arrivati da altrettanti utenti, a dimostrazione del fatto che la posa ammiccante di Damiano non ha convinto proprio tutti. Non Lazza certamente che ha platealmente dimostrato la sua disapprovazione. Damiano, almeno per il momento e pubblicamente, non ha replicato. Lo hanno fatto al suo posto centinaia di fan intervenute in massa sotto il commento del cantante di "Cenere" per rispedire al mittente la velata critica.