La Roma in finale di Europa League, Damiano dei Maneskin tinge i capelli di giallo-rosso In attesa del match di Europa League tra Roma e Siviglia, Damiano Davide, frontman dei Maneskin, si è tinto i capelli di giallorosso in onore dei colori della sua squadra.

A cura di Stefania Rocco

Damiano David, frontman dei Maneskin, conferma la sua immutata passione per la Roma. L’artista si è tinto i capelli di giallorosso in attesa della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. “Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”, ha scherzato il musicista e cantante pubblicando una Instagram story che mostra il risultato della sua trasformazione. Prima di decolorare e tingere i capelli in onore della sua squadra del cuore, Damiano aveva deciso di tingerli di blu, poi di rosso e quindi di un biondo platino particolarmente vistoso.

Damiano David alla Puskas Arena per Roma-Siviglia

Il frontman dei Maneskin sarà tra gli spettatori che assisteranno alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia dalla Puskas Arena di Budapest, lo stadio all’interno del quale la squadra allenata da José Mourinho disputerà una delle partite più importanti della sua storia, match che potrebbe essere valido per conquistare il secondo trofeo internazionale in due anni. Damiano, prima di cambiare colore ai capelli, aveva annunciato una sorpresa ai suoi followers. “Sto per fare una cosa stupida? Sì”, aveva raccontato in una Instagram story, “Giallorossa e unica, questa maglia è magica per me”. Durante la finale di domani, Damiano siederà in tribuna.

L’ultimo tatuaggio di Damiano David

Si tratta di un momento particolarmente creativo per Damiano sotto il profilo del look. Il frontman dei Maneskin non solo ha cambiato più volte colore di capelli (almeno tre in un mese). Si è recentemente sottoposto a una seduta di tatuaggi particolarmente intensa. Il soggetto disegnato sul braccio è Eren Jaeger, personaggio manga de L’attacco dei giganti. Non si tratta del primo tatuaggio realizzato dal cantante, ma certamente è tra i più impegnativi considerate le dimensioni e l’accuratezza del disegno. David ha mostrato l’intero procedimento sul suo profilo Instagram.