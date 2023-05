Roma – Siviglia, bagarini online a prezzi folli per la finale: fino a 10.000 euro un biglietto I biglietti per la finale di Europa League a Budapest tra Roma e Siviglia sono andati a ruba in poche ore, e subito dopo è iniziato il bagarinaggio online tra prezzi folli e la rabbia dei tifosi.

A cura di Redazione Roma

La Roma di José Mourinho vola a Budapest per la finale di Europa League, dove i giallorossi arrivati in fondo al torneo, troveranno sulla loro strada il Siviglia (la squadra più blasonata nella competizione) con cui si disputeranno coppa. Ed è caccia al biglietto per la finale e, anche questa volta, il bagarinaggio online non manca. In vendita online si trovano biglietti in vendita a 400, 500, 1000 euro ma anche aste che arrivano addirittura 10.000 euro aggiudicarsi un tagliando.

Alla Roma sono stati assegnati 15.500 biglietti da vendere direttamente, che sono andati via in poche ore. Si tratta di tagliandi divisi in quattro categorie: 1.240 tagliandi di categoria dal costo di 150 euro; 3.100 ticket di categoria 2 da 100 euro; 6.975 posti invece i posti per la categoria 3 a 65 euro; 4.185 di categoria 4 a 40 euro. Cifre decisamente inferiori alla speculazione che è partita poche ore dopo da parte di chi, riuscendosi ad aggiudicare un biglietto, a deciso di rimetterlo in vendita con un grande vantaggio.

La società sconsiglia ai tifosi di affidarsi a rivenditori non ufficiali, rischiando così di rimanere truffati. In tutto i biglietti sono 67.000, in parte dati in gestione alla società, in parte gestiti direttamente dalla Uefa, e una parte minore riservati agli sponsor e ad altri soggetti istituzionali.

Nonostante il rischio di venire truffati è alto, c'è chi è disposto a rischiare per comprare un biglietto tramite il bagarinaggio, tanta è la voglia di vedere la Roma scendere in campo nella speranza di alzare quella coppa, come è successo lo scorso anno a Tirana quando la squadra ha vinto la Conference League.