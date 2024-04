video suggerito

Gualtieri conferma l’aumento del costo del biglietto del bus a 2 euro a Roma: “Necessario” Il sindaco Gualtieri ha confermato l’aumento del costo dei biglietti Bit per Metro e bus a Roma, che passerà da 1,5 a 2 euro: “Ad oggi rispetto alle risorse attuali sul trasporto pubblico la rimodulazione è necessaria ma sarà affiancata ad una riduzione del costo degli abbonamenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

L'aumento del costo del biglietto Bit per metro e bus a Roma da 1,5 a 2 euro è "necessario", secondo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Come abbiamo scritto, l'aumento tariffario viene deciso non dal Campidoglio, ma dalla Regione Lazio che, con una delibera di giunta, deve rendere effettive le modifiche previste dai piani aziendali di Metrebus, Trenitalia e Cotral (con aumento previsto da luglio 2024).

"Ad oggi rispetto alle risorse attuali sul trasporto pubblico la rimodulazione è necessaria ma sarà affiancata ad una riduzione del costo degli abbonamenti. Da tempo noi chiediamo più risorse nazionali per il Trasporto pubblico locale, poi la Regione determina le tariffe sulla base delle risorse esistenti. Se, come sembra, questo intervento sarà confermato ci sarà la massima attenzione per accompagnarlo ad una riduzione per gli abbonamenti", le parole di Gualtieri secondo quanto riportato dall'agenzia AdnKronos.

Come sottolineato anche dall'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, il Comune di Roma ha chiesto al governo Meloni un aumento della quota del Fondo Nazionale Trasporti destinata alla Capitale, ritenuta insufficiente.

Nell'eventualità dell'aumento della tariffazione, ha aggiunto Patanè, "esso non deve cadere sui cittadini romani e sui pendolari ma su coloro che utilizzano occasionalmente il trasporto pubblico e che deve salvaguardare i giovani, gli anziani e i meno abbienti". Tradotto: il costo del biglietto Bit può anche passare da 1,5 a 2 euro, ma il costo degli abbonamenti deve essere ridotto.

In Regione il consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani, come abbiamo scritto, ha presentato un'interrogazione al presidente Francesco Rocca e all'assessore regionale alla Mobilità, Fabrizio Ghera, per chiedere loro di "scongiurare l'incremento del costo dei biglietti del sistema Metrebus, favorendo il reperimento delle risorse necessarie".

Secondo l'ex assessora ai Trasporti di Virginia Raggi e capogruppo M5s in Campidoglio, Linda Meleo, gli aumenti andrebbero evitati in ogni modo: "In un momento molto delicato come questo in cui Roma è alle prese col traffico, peggiorato dalla presenza dei cantieri per il Giubileo, e dove occorrerebbe quindi in tutti i modi tentare di incoraggiare e favorire la mobilità sostenibile piuttosto che scoraggiarla, ritengo che occorra assolutamente scongiurare l'impennata delle tariffe del sistema Metrebus. Servono altri fondi, ed è assolutamente necessario che la Regione Lazio intervenga con le necessarie misure a tutela dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli. L’amministrazione romana invece si impegni a rafforzare con decisione le misure di contrasto all’evasione, sia nelle metropolitane ma soprattutto sui bus".