Manifestazione il 25 aprile 2024 a Roma: orari, percorso del corteo Anpi e strade chiuse

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Il 25 aprile a Roma è in programma una manifestazione organizzata dall'Anpi, che partirà alle ore 8:30 con l'omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine. Dalle ore 10 il corteo si muoverà da Largo Benedetto Bompiani fino ad arrivare a Porta San Paolo intorno le 11:30, dove si esibiranno vari artisti come Nicola Alesini e BandaJorona già a partire dalle ore 9.

Il corteo dell'Associazione Partigiani percorrerà le zone di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense prima di arrivare a Porta San Paolo. Tra le strade chiuse via Cristoforo Colombo, il Ponte Settimina Spizzichino e via Ostiense. Possibili disagi previsti, dunque anche per il percorso dei bus con deviazioni e temporanee chiusure al traffico dalle ore 9 alle ore 14.

Gli orari del corteo Anpi il 25 aprile a Roma

Il corteo Anpi del 25 aprile partirà alle ore 10 da Largo Benedetto Bompiani, dove si trova il monumento ai valori futuribili della Resistenza realizzato nel 1977 dall'artista Giulio Tamburrini, nelle vicinanze del Mauseoleo delle Fosse Ardeatine. Alle 8:30, le Associazioni partigiane e della memoria antifascista renderanno omaggio ai Caduti. La destinazione della manifestazione è Porta San Paolo, dove a partire dalle ore 9 ci saranno eventi musicali, artistici e teatrali.

Dal palco della manifestazione parleranno i partigiani e le partigiane, le loro associazioni, i giovani del mondo del lavoro, del volontariato, gli studenti e le studentesse. Una giornata passata all'insegna della festa con musica e canti di Nicola Alesini, Banda Cecafumo, BandaJorona, Giovanna Marini, Sandra Cotronei, Sara Modigliani e Massimo Lella. Ci saranno anche diverse letture a cura di Andrea Barbetti, Ivan Costantini, Alessia Gabbarrini, Ilaria Patamia, Giovanni Rossi e i TeatrulloAntifascista.

Il percorso della manifestazione a Roma

In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il corteo promosso da Anpi, sfilerà per le strade della città di Roma. La manifestazione attraverserà i quartieri popolari di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense, luogo della battaglia dell'8 e 9 settembre 1943, fino all'arrivo a Porta San Paolo, il posto simbolo dell'inizio della Guerra di Liberazione.

Strade chiuse e bus deviati a Roma per il corteo del 25 aprile

Giovedì 25 aprile il trasporto pubblico avrà possibili disagi per temporanee chiusure al traffico e possibili deviazioni dei bus. Si svolgerà tra le 9 e le 14 da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense, percorrendo viale Carlo Tommaso Odescalchi, via Flavia Tiziana, via di Santa Petronilla, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Elio Rufino, via Cristoforo Colombo, via Giovanni Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Michele da Carbonara, piazza Eugenio Biffi, la circonvallazione Ostiense, Ponte Settimina Spizzichino e via Ostiense.

Divieti di sosta su largo Bompiani; viale Carlo Tommaso Odescalchi; piazza Eugenio Biffi, settore destro in direzione di circonvallazione Ostiense; slargo di viale Campo Boario altezza piazzale Ostiense.

Il padre di Ilaria Salis con l'Anpi sul palco del 25 aprile

Roberto Salis, padre di Ilaria, sarà sul palco del 25 aprile per un intervento insieme all'Anpi di Roma. Ilaria è l'insegnante di Monza detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito un gruppo di neofascisti ed è attualmente candidata con Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni Europee.