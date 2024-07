Metro Spagna di Roma chiusa dal 15 luglio al 3 ottobre: come sarà dopo il restyling

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

La stazione Spagna della metropolitana di Roma linea A è chiusa da oggi, lunedì 15 luglio a giovedì 3 ottobre 2024. La chiusura serve per permettere agli operai di svolgere importanti interventi di ammodernamento e restyling, che sono in corso lungo la linea A, anche in vista del Giubileo 2025. Lavori che rientrano, come spiega Atac, in un più progetto di rinnovamento completo delle ventisette stazioni della metro A e che appunto prevede il rinnovo delle infrastrutture e del design di ogni stazione.

Come cambia Spagna con i lavori di restyling

I lavori di ammodernamento e restyling in programma nella metro Spagna prevedono la sostituzione di parti di scale mobili e montacarichi per agevolare l'accessibilità, la realizzazione di sistemi per la raccolta e convogliamento della pioggia, l'impermeabilizzazione di aree come atri e banchine e la revisione degli impianti di traslazione esistenti. Interventi ai quali si aggiungono il rinnovamento delle finiture, con un progetto di riqualificazione specifico per ciascuna stazione relativo al rinnovamento di pareti, soffitti, pavimentazione, illuminazione e della segnaletica funzionale e di sicurezza all'interno delle stazioni. Gli spazi interni verranno ridisegnati e aggiornati. Particolare attenzione verrà rivolta agli spazi dedicati al personale di Atac, come le biglietterie e i box di stazione.

Chiusa la metro Spagna, utilizzare Flaminio

Nei mesi che la stazione della metro Spagna resta chiusa si conosglia ai viaggiatori si scendere o salire sui treni utilizzando la vicina fermata di Flaminio, che si trova nell'omonimo piazzale, davanti a Piazza del Popolo e ad uno degli ingressi di Villa Borghese.

Ottaviano chiusa dal 22 luglio al 9 settembre 2024

Spagna non è l'unica stazione della linea A a chiudere durante l'estate. Da lunedì 22 luglio è la volta di Ottaviano, che resta chiusa ai viaggiatori fino a lunedì 9 settembre 2024. Anche in questo caso è possibile usare la fermata più vicina, cioè quella di Lepanto.