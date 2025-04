video suggerito

Gli orari dei mezzi a Roma a Pasquetta 2025: le modifiche alla viabilità e le strade chiuse Il programma e gli orari del trasporto pubblico a Roma nella giornata di lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta e anche 2778° Natale di Roma. All'interno strade chiuse e deviazioni.

A cura di Enrico Tata

Ecco il programma e gli orari del trasporto pubblico a Roma nella giornata di lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta e anche 2778° Natale di Roma. Per quanto riguarda i mezzi, il servizio a Roma seguirà il normale orario festivo. Sulle linee della metropolitana le ultime corse dai capolinea saranno alle ore 23.30.

A Pasquetta, inoltre, le linee bus di Atac 170, 719, 781 non transiteranno in via Carlo Porta e in via Cesare Pascarella. Passeranno in via Ettore Rolli. Deviate anche le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118 che transitano su via dei Fori Imperiali. La strada sarà isola pedonale a Pasquetta.

Fino al 4 maggio, ancora, la Metro C sospenderà la limitazione serale e riprenderà i consueto orario: dalla domenica al giovedì ultime corse dai capolinea alle ore 23.30; al venerdì e al sabato ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Vengono sospese le attività in corso per il prolungamento della metro C da San Giovanni al Colosseo, informa Roma Mobilità.

La ragione, spiega Atac, la "concomitanza con le festività pasquali, con i ponti del 25 aprile e del Primo Maggio, con il concertone che si tiene a piazza San Giovanni e con le giornate giubilari dedicate agli adolescenti, alle persone con disabilità e ai lavoratori".

In occasione del 2778° Natale di Roma nel centro storico è in programma un corteo tra le 11 e le 13,30. Questo il percorso della parata: via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, di nuovo via dei Cerchi e arriva al Circo Massimo.

Per questo motivo dalle prime ore e fino alle 18 circa di lunedì 21 aprile sarà chiusa via dei Cerchi.

Per la manifestazione, saranno complessivamente deviate le seguenti linee Atac: 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3 e H.

Saranno temporaneamente sospese le fermate numero 72983, 74676, 74562, 74627, 70777, 76616, 70517 e 71177.

Potrebbe essere chiuso, in caso di indicazione in tal senso da parte della questura, l'accesso alla stazione Colosseo/Metro B.