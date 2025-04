Le prime immagini della stazione della Metro C di Porta Metronia a Roma: ecco quando apre Il video con le prime immagini della nuova stazione della Metro C di Roma a Porta Metronia. La fermata dovrebbe essere inaugurata tra settembre e ottobre 2025, come annunciato dal sindaco Gualtieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

Le prime immagini della nuova stazione della Metro C a Porta Metronia

Ecco le prime immagini della nuova stazione della Metro C di Porta Metronia, che dovrebbe essere inaugurata, insieme alla fermata del Colosseo, tra settembre e ottobre 2025. I lavori termineranno fra pochi mesi, probabilmente all'inizio dell'estate, e successivamente si passerà alla fase dei collaudi, con i treni che transiteranno tra le due stazioni prima dell'effettiva messa in servizio e dell'apertura al pubblico.

Come sarà la nuova fermata della Metro C di Porta Metronia

Sui propri profili social la società Metro C ha pubblicato un video che mostra come sarà la nuova fermata della metropolitana. Nel filmato viene evidenziato come gli scavi siano stati effettuati con un modello ‘top-down', che ha consentito "di esplorare la storia di Roma fino a quindici metri" sottoterra. Nel corso del cantiere sono stati scoperti resti archeologici di pregio, e in particolare una caserma romana con la domus del comandante, che sono stati delocalizzati e successivamente ricollocati nella posizione originale. Nel frattempo sono stati realizzati i solai dei piani intermedi e infine la copertura della stazione e gli spazi esterni. All'interno della fermata, si vede nel video, i viaggiatori potranno ammirare i resti ritrovati dagli archeologi, sistemati in un vero e proprio museo sotterraneo.

La promessa di Gualtieri: Colosseo e Porta Metronia inaugurate a settembre

"Dopo l'estate a settembre apriranno lungo la Metro C le stazioni di Porta Metronia, che ha un vero e proprio museo sotterraneo, e quella di Colosseo, sarà una stazione scenografica", ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una recente intervista rilasciata all'emittente radiofonica Teleradiostereo.

Attualmente sono in fase di realizzazione tre stazioni della Metro C: Porta Metronia, Colosseo e Venezia. La stazione Colosseo sarà inoltre uno snodo fra linea C e la linea B della metropolitana di Roma. Finora sono in funzione 22 stazioni della Metro C con capolinea a San Giovanni, fermata di scambio con la Metro A.