Fuga di gas a Roma, strade chiuse e caos in stazione: treni cancellati e ritardi sulla Roma Viterbo Fuga di gas ad Ottavia. Caos sulla linea regionale fra Roma e Viterbo: treni cancellati e in ritardo per una fuga di gas alla stazione di Ottavia. Strade chiuse, evacuati i residenti della zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Treni soppressi sulla linea per Bracciano.

Fuga di gas ad Ottavia nel pomeriggio di oggi, lunedì primo luglio 2024: sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle forze dell'ordine per interventi tecnici. Strade chiuse nella zona e stazioni nel caos: treni sospesi e in ritardo nella linea Roma Viterbo.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. A raggiungere via Trionfale all'altezza della stazione Ottavia alle 14.40 sono stati la squadra 8A e il CRRC. I pompieri stanno ancora operando sulla tubatura guasta che risulta essere di alta pressione. Con loro presente anche il funzionario di servizio sul posto. Alcune famiglie degli appartamenti adiacenti sono state temporaneamente evacuate.

Fuga di gas ad Ottavia: tutte le strade chiuse

Sul posto, oltre ai vigli del fuoco, anche gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti con diverse pattuglie in via della Stazione di Ottavia. Per motivi di sicurezza i caschi bianchi hanno immediatamente provveduto a chiudere in entrambe le direzioni via Casal del Marmo, tra via Trionfale e via della Stazione di Ottavia e via Trionfale, tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi.

Disagio sulla Roma Viterbo: ritardi e treni cancellati

Non appena appreso della fuga di gas la circolazione tra Monte Mario e La Storta è stata sospesa. A risentire maggiormente della situazione i treni che viaggiano sulla linea Roma Viterbo. Coinvolto, in particolare, il treno regionale REG 23276 per Bracciano soppresso a San Pietro per fuga di gas a Ottavia. Mentre è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, anche i tecnici della stazione si sono attivati per consentire la regolare ripresa della circolazione, come riporta il sito di Trenitalia delle 15.28.

Caos treni a Roma: disagi anche sull'Alta Velocità

La Roma Viterbo, però, non è l'unica che sta registrando disagi in questo momento: anche la linea dell'Alta Velocità sulla Roma-Firenze sta registrando rallentamenti in direzione Roma.

Stavolta, però, non dipende certamente da Ottavia, ma da un guasto alla linea tra Orvieto e Civitella d'Agliano avvenuto verso le 13.55. Sul posto, non appena allertati, sono subito arrivati i tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, come riporta l'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia delle 15, in direzione Roma possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti ed essere instradati sulla linea convenzionale da Orvieto a Orte.

Articolo in aggiornamento