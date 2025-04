video suggerito

Ritardi di oltre un'ora sull'Alta Velocità Roma- Firenze: circolazione in ripresa, i treni coinvolti Circolazione in graduale ripresa dopo le 10.30 sull'alta velocità fra Roma e Firenze dove i registrano ritardi oltre 60 minuti: tutti i treni coinvolti. Disagi anche sulla Roma Pisa, dove un uomo è stato investito dal treno.

A cura di Beatrice Tominic

Tilt alla circolazione ferroviaria nella mattinata di oggi, sabato 5 marzo 2025, a partire dalle ore 9 quando è stato segnalato un problema lungo la linea dell'Alta Velocità fra Roma e Firenze, nel tratto fra Gallese e Capena, nel viterbese. Così sono scattate le verifiche lungo il tratto interessato e, dopo un'ora dopo, la circolazione è tornata in graduale ripresa. Nel frattempo, però, si sono accumulati dei ritardi, con tempi di percorrenza maggiori fino a 60 minuti.

Quali sono i treni in ritardo sull'Alta Velocità

Nonostante le verifiche immediate da parte del personale tecnico di Trenitalia lungo l'infrastruttura nel tratto fra Gallese e Capena, nel Viterbese, si sono accumulati tempi di percorrenza maggiori per diversi treni che dalla capitale viaggiano in direzione nord, come riporta la nota nella sezione avvisi del sito.

I treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, in particolare, sono:

• FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:15)

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

• FR 9301 Mantova (6:00) – Roma Termini (9:40)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Caserta (11:06)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

• FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03)

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

Disagi anche sulla Roma-Pisa: uomo investito dal treno

Nel corso della mattinata si sono registrati disagi anche sulla Roma-Pisa. La circolazione è stata sospesa tra Civitavecchia e Santa Marinella per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria poco prima delle 10, facendo accumulare ritardi sui treni dell'Alta Velocità, Intercity e Regionali. Questi ultimi, in alcuni casi, hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Secondo quanto riportato dal sito di Trenitalia, invece, alle 11 le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria sarebbero ancora in corso. Al momento, però, non si conoscono le condizioni dell'uomo né la sua identità. L'intervento risulta ancora in corso e, a differenza di quella dell'alta velocità, in leggera ripresa, la circolazione appare ancora congestionata su tutta l'infrastruttura del litorale.

Articolo in aggiornamento