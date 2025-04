video suggerito

Tragedia sui binari, treno investe e uccide un uomo: ritardi sulla linea Roma -Pisa oltre 110 minuti Non solo Alta Velocità: disagi anche sulla Roma-Pisa. In questo caso, però, le verifiche non sono state tecniche, ma affidate all’Autorità Giudiziaria: un uomo è stato investito dal treno. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Tragedia nella mattina di oggi, sabato 5 aprile 2025, lungo la Roma-Pisa, nella tratta che attraversa il litorale dell'alto Lazio verso la città toscana. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata, quando Trenitalia è stata costretta a chiudere la circolazione nell'infrastruttura per permettere gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Sui binari, fra Civitavecchia e Santa Marinella, sono scattati gli accertamenti dopo che un uomo è stato investito da un treno, poco prima delle ore 10. Non si esclude che si sia trattato di un gesto suicida.

La circolazione è tornata regolare soltanto dopo accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra Civitavecchia e Santa Marinella, verso le ore 13. Nel frattempo si sono accumulati ritardi lungo l'intera linea, con treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti. Sabato nero per pendolari e viaggiatori: disagi anche all'alta velocità fra Roma e Firenze e, per un treno costretto a fermarsi sui binari, anche fra Milano e Bologna.

Disagi ai treni: quali sono quelli coinvolti e con maggiore ritardo

Diversi i convogli che, dopo l'interruzione alla circolazione fra Roma e Pisa, hanno accumulati ritardi oltre 110 minuti, fra treni Alta Velocità e Intercity, mentre i Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. In particolare, ad essere coinvolto nel terribile incidente, è stato il treno Intercity IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40) che ha accumulato un un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria si sarebbero conclusi verso mezzogiorno. Non si conosce ancora l'identità della persona coinvolta nell'incidente.

Disagi ai treni in tutta Italia: bloccata l'Alta velocità da Roma verso nord, treno fermo a Piacenza

Sabato nero per viaggiatori e pendolari. Nella giornata di oggi i treni sono andati in tilt per accertamenti, fortunatamente stavolta da parte del personale tecnico, nella linea dell'alta velocità fra Roma e Firenze. Molti treni partiti dalla capitale e diretti verso nord hanno accumulato diversi minuti di ritardo. E sono:

FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:15),

• FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10),

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38),

• FR 9301 Mantova (6:00) – Roma Termini (9:40),

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Caserta (11:06),

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48),

• FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03),

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03),

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06),

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02),

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34),

• FR 9620 Caserta (8:03) – Milano Centrale (12:24),

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20),

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00).

Disagi anche al nord, dove lungo la linea Milano-Bologna dalle ore 9.10, con sospensione della circolazione fra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico: un treno ha iniziato ad emettere fumo ed è stato costretto a fermarsi in linea in direzione Bologna. Anche in questo caso numerosi ritardi.