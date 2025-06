video suggerito

Caos sull’Alta velocità Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi di oltre un’ora Un inconveniente tecnico alla linea elettrica vicino Anagni ha provocato disagi lungo la linea ferroviatia dell’Alta velocità Roma-Napoli. Treni cancellati e ritardi oltre un’ora. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Treni cancellati e ritardi di oltre un'ora lungo la linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Napoli. I disservizi si sono registrati nella mattinata di oggi, martedì 24 giugno, a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica vicino Anagni, nel Frusinate. A renderlo noto è Trenitalia sul portale ufficiale nella sezione Infomobilità.

Inconveniente alla linea elettrica sull'Alta velocità Roma-Napoli

La circolazione è fortemente rallentata dalle ore 9 sull'Alta velocità Roma-Napoli a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. I tecnici sono al lavoro per risolverlo nel minor tempo possibile.

I treni cancellati e modifiche

I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni dell'Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

Leggi anche Sciopero venerdì 20 giugno, treni cancellati e ritardi fino a 50 minuti a Roma Termini

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33)

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

Il treno FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:03) termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03). Il treno FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35) parte da Roma Termini.I passeggeri in partenza da Napoli e diretti a Roma e Bologna possono utilizzare il treno FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00); per i viaggiatori in partenza da Napoli e diretti a Milano Rogoredo e Milano Centrale c'è il treno FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30).