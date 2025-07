Fuoco e fumo sui binari, treni in tilt per incendio: circolazione sospesa sull’Alta Velocità Roma-Firenze

Foto dal gruppo Facebook di Settebagni

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato al lato della carreggiata nella zona della via Salaria, che porta verso fuori Roma, all'altezza del chilometro 13 circa, poco prima del semaforo di Castel Giubileo. Le fiamme in breve tempo si sono propagate e hanno bruciato l'area occupata dalla vegetazione a bordo strada, fino a raggiungere i binari del treno.

Per questa ragione, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato poco prima delle 14, nel quadrante nord est della capitale. La squadra operativa ha inviato sul posto, nel quadrante nord della capitale, in via di Grottazzolina, all'altezza del tredicesimo chilometro di via Salaria, due squadre e un'autobotte che, una volta arrivate, si sono messe immediatamente al lavoro per arginare le fiamme e spegnere l'incendio già in atto, come mostra la foto in apertura. Oltre alle due squadra anche il Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, per coordinare l'intero intervento.

A partire dalle 15.40, inoltre, è sospesa per permettere l'intervento dei vigili del fuoco la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni. "Si è verificato un incendio in prossimità della sede ferroviaria, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco", hanno fatto sapere con una nota da Trenitalia.

Dal secondo bollettino di aggiornamento, arrivato dopo le 16.10, la circolazione sembra in fase di normalizzazione sulla linea Roma – Firenze convenzionale. Diversamente, invece, quella Alta Velocità lungo la quale, tra Roma Tiburtina e Settebagni resta sospesa.

Non si escludono conseguenze: "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti – scrivono ancora – I treni Alta Velocità possono essere instradati sulle linee convenzionali, mentre quelli Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso".