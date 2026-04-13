Roma Trastevere, uomo morto sui binari: ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria

La stazione di Roma Trastevere

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio alla stazione di Roma Trastevere, dove un uomo si è lanciato sui binari al passaggio di un treno Frecciargento. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.45, tra i binari 2 e 3 dello scalo ferroviario, davanti a numerosi passeggeri. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme a carabinieri, polizia, vigili del fuoco e tecnici di Ferrovie dello Stato. L'uomo, descritto come una persona di mezz’età, è morto nonostante la rapidità delle operazioni di soccorso: è stato estratto dalle lamiere del convoglio e i medici stanno tentando di rianimarlo direttamente sul posto.

Tentato suicidio alla stazione Roma Trastevere: ritardi alla circolazione

Per consentire l’intervento in sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente interrotta sul binario 2, con ripercussioni su tutto il nodo. Si registrano modifiche sulle linee Roma–Civitavecchia, Roma–Fiumicino Aeroporto e Roma–Viterbo, come comunicato da Trenitalia. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e ha subito pesanti disagi, con ritardi su tutta la linea tra i 15 e i 60 minuti e cancellazioni di treni diretti verso Orte, Civitavecchia, Fara Sabina e Viterbo

Secondo le prime testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, si tratterebbe di un gesto volontario da parte dell'uomo la cui identità non è ancora stata resa nota. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Intanto la situazione resta critica per i pendolari, mentre le operazioni di soccorso proseguono tra i binari della stazione.