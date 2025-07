Ancora fiamme anche a Fiumicino: circolazione ferroviaria sospesa e treni in tilt per un incendio Treni in tilt nelle tratte che collegano Fiumicino Aeroporto a Orte e a Roma: la circolazione è sospesa per un incendio fra Ponte Galeria e Fiumicino. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

L’incendio ripreso da una residente (video in apertura)

Roma continua a bruciare, Fiumicino pure. Un altro incendio violento, oltre a quello che sta interessando la zona di via Boccea, sta creando disagi nella zona che porta verso il litorale romano. Un violento incendio è divampato a metà pomeriggio nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, poco dopo le ore 16.

A prendere fuoco, proprio come nel primo caso, vegetazione e sterpaglie intorno alla zona di Parco Leonardo, non lontano da uno dei cavalcavia e dai binari della ferrovia. Le conseguenze non si sono fatte attendere, con gravi ripercussioni soprattutto per la circolazione ferroviaria, sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino, e i treni, in tilt.

Ripercussioni anche sulla viabilità: temporaneamente chiusa al traffico via delle Arti nel tratto compreso tra la rotatoria che consente l'immissione sulla Roma-Fiumicino complanare A91 e la rotatoria di via Stoccolma", hanno fatto sapere dal Comune di Fiumicino con una nota.

L'incendio a Fiumicino: fiamme vicino ai binari e treni in tilt

Una colonna di fumo visibile da lontano e, secondo quanto segnalato sui social network dai residenti della zona, fiamme alte. Questa la situazione nella zona di Parco Leonardo a Fiumicino, dove è in corso un vasto incendio che ha messo ko i collegamenti ferroviari. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, già allertata la Protezione Civile di Fiumicino.

Trenitalia ha immediatamente diffuso un comunicato per allertare i passeggeri sui disagi in corso. "La circolazione è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino per un intervento dei Vigili del Fuoco – scrivono nella sezione avvisi del sito – I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni", invitando poi a consultare l'andamento dei treni nell'apposita sezione messa a disposizione.

Il racconto dei passeggeri: "Siamo fermi, non si capisce niente"

Nel frattempo, mentre passeggeri e passeggere restano in attesa in banchina, altri si trovano chiusi a bordo del treno senza sapere cosa stia per succedere.

"Dovevamo stare a Trastevere, ma c'è un' incendio a parco Leonardo. Non se ne può più, è un inferno – scrive un'utente sui social network – Siamo chiusi nel treno. Forse cancellato, ci rimandano indietro, boh. Noi siamo ancora fermi qui, si sentono le sirene, sono stanca e nessuno ci dice niente. Siamo fermi qui dentro alla Fiera di Roma".

Foto dal gruppo "Quelli della tratta Fara Sabina/Poggio Mirteto/Orte–Fiumicino Aeroporto.."