Fuga di gas a Roma, notte fuori per residenti e pendolari: "Sui treni disagi anche stamattina" Fuga di gas a Roma: dopo una notte di disagi riparte il servizio ferroviario e riaprono le strade. Una pendolare a Fanpage.it: "Tanti disagi, c'è chi ha dormito fuori casa".

A cura di Beatrice Tominic

La stazione di Roma Ottavia.

Dopo oltre 17 ore, il servizio di treni è tornato regolare sulla ferroviaria Roma Viterbo e, progressivamente, il traffico e il percorso delle linee di bus stanno tornando regolari. Il trasporto era stato interrotto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì primo luglio, poco prima delle ore 15 per un‘ingente fuga di gas nei pressi della stazione di Ottavia.

"Ancora interrotto il servizio di treni fra La Storta e Monte Mario per accertamenti", si leggeva nella prima mattina di oggi, martedì 2 luglio. Soltanto dopo le ore 9 il servizio di treni è stato ripristinato. Notte da incubo per i residenti, evacuati in via precauzionale fino a questa mattina e pomeriggio da incubo quello di ieri, invece, per i tanti pendolari che ogni giorni si muovono dalla provincia verso la capitale.

Il racconto di una pendolare a Fanpage.it

"Io sono rimasta nella stazione di Valle Aurelia per più di tre ore: dalle 16.30, sono rimasta in banchina fino alle 20.45, quando mi sono fatta venire a prendere in stazione da alcuni familiari – racconta una pendolare a Fanpage.it. – Non è passato neanche un treno. Il servizio è rimasto bloccato fino alla sera. E già ieri dicevano che c'era la possibilità che i disagi continuassero anche nella mattinata di oggi". Cosa che, come abbiamo visto, è davvero avvenuta, almeno fino alle 9.

La fuga di gas e l'intervento dei pompieri

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto alle 14.40 circa con la squadra 8A e il CRRC per un intervento sulla via Trionfale all'altezza della stazione di Ottavia: è per questa ragione che ci sono state forti ripercussioni sul traffico. La tubatura di gas ad alta pressione ha subito un guasto ed è stato necessario operare immediatamente. Nel tardo pomeriggio, dopo qualche ora già al lavoro, si è aggiunta anche la squadra 4A dei vigili del fuoco.

I palazzi evacuati ad Ottavia

In via precauzionale, vista l'entità del danno, alcune famiglie che vivono negli appartamenti dei palazzi limitrofi sono state evacuate. Come accennato in precedenza, per loro è stato necessario trovare, con il contributo degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, una collocazione temporanea in cui passare la notte.

I bus, le strade riaperte e quelle ancora chiuse

Sono stati sempre i caschi bianchi, inoltre, ad occuparsi della gestione della viabilità programmando la chiusura delle strade e le deviazioni dei bus 546, la 998 e la 999. Le strade coinvolte, via Trionfale riaperta tra Via di Casal del Marmo-Ottavia e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni, sono state riaperte al traffico e, di conseguenza, presto torna attivo anche il servizio regolare di bus della zona. Ancora chiuse, invece, via Casal Del Marmo e via della Stazione di Ottavia dove si stanno ultimando i lavori di riparazione alla tubatura del gas.