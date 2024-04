video suggerito

25 aprile a Roma, sfregio alla lapide di Forte Bravetta: "Partigiano stupratore assassino" Sfregio dell'estrema destra alla lapide per i partigiani di Forte Bravetta. La denuncia del presidente del XII Municipio e dell'Anpi. L'Associazione partigiani: "I fascisti non cambiano mai".

A cura di Valerio Renzi

Sfregio di estrema destra, alla lapide di Forte Bravetta a Roma che commemora le vittime del nazifascismo. "Partigiano stupratore assassino", è la scritta lasciata questa notte con uno spray rosso, da ignoti che poi si sono allontanati senza essere identificati. Questa mattina la scoperta. Lo comunicano Elio Tomassetti, presidente del Municipio Roma XII, e Daniela Cirulli, presidente del circolo Anpi territoriale, che stamattina hanno trovato la lapide imbrattata durante le commemorazioni.

"Inizia così il nostro 25 aprile. I fascisti, d'altronde non cambiano mai. Questo gesto dimostra l'attualità della lotta antifascista oggi e un motivo in più per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza, e per essere dalle 12.30 fino a sera a Forte Bravetta".

Subito è arrivato il personale della Questura di Roma che indaga sul gesto e il Servizio decoro di Roma Capitale che è a lavoro per rimuovere la scritta. La lapide riporta i nomi di 68 martiri tra militari e partigiani, tutti appartenenti alla Resistenza romana, che qui furono imprigionati e fucilati nei mesi dell'occupazione della città dopo l'8 settembre 1943 e fino alla liberazione della città. Qui fu ucciso anche don Giuseppe Morosini, a cui è ispirata la figura del parroco interpretato da Aldo Fabrizi in Roma Città Aperta di Roberto Rossellini.

"Oggi, nella giornata nazionale della festa della Liberazione, ci troviamo a denunciare le vergognose scritte apparse sulla lapide del Forte Bravetta nel Municipio XII. Un atto vandalico grave che offende la memoria, rinnega la tragedia del fascismo e offende i martiri della Resistenza", così il gruppo del Partito Democratico in Campidoglio.