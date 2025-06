video suggerito

Stop al servizio idrico a Roma per 12 ore da martedì 24 a mercoledì 25 giugno: orari e dove manca l’acqua Sospensione idrica a Roma per 12 ore da domani, martedì 24 a mercoledì 25 giugno 2025. Niente acqua nel IV Municipio: ecco le vie coinvolte, gli orari e il servizio autobotte. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niente acqua per quasi 12 ore a Roma a partire da domani, martedì 24 a mercoledì 25 giugno 2025.. A renderlo noto con un avviso è stata Acea Ato 2. La sospensione idrica è prevista a causa di alcuni lavori di manutenzione volti a migliorare l'efficienza del servizi.

Ad essere coinvolto dei lavori e nelle conseguenze è il territorio del IV Municipio del Comune di Roma. Per far fronte alla mancanza di acqua, dalle ore 13 di martedì 24 alle ore 6 di mercoledì 25 giugno 2025, è stato disposto un servizio di autobotti nelle vicinanze delle strade coinvolte. In caso di informazioni aggiuntive o segnalazioni, inoltre, Acea mette a disposizione il numero verde 800 130 335. Scopriamo intanto quali sono le strade rischiano di restare senza acqua e dove trovare il servizio sostitutivo con autobotte.

Dove manca l'acqua a Roma il 20 maggio: le strade coinvolte e gli orari

Come anticipato, la sospensione idrica è previsto nella zona del territorio del IV Municipio della capitale, dalle ore 13 di martedì 24 alle ore 6 di mercoledì 25 giugno 2025. In particolare, la sospensione del flusso d'acqua riguarda le seguenti vie:

Leggi anche Metro C chiusa per due ore e mezza a causa di guasti tecnici: disagi per i passeggeri

via Bartolo Longo;

via del Podere Rosa;

via Luigi Speroni;

via Emilio Treves;

via Carlo Mazzetti;

via Gina Mazza;

zone limitrofe.

Dove si trova il servizio di autobotti

Per cercare di minimizzare i disagi e garantire l'erogazione dell'acqua anche negli orari in cui si prevede la sospensione del flusso idrico, è stato organizzato il servizio di autobotti, disponibile nelle seguenti vie:

piazza Lino Ferriani;

via del Podere Rosa.

Qualora fosse necessario, Acea ha anche messo a disposizione, come sempre in questi casi,un ulteriore numero verde 800 130 335 a cui rivolgersi per predisporre un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente.