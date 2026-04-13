Interruzione dell’acqua martedì 14 e mercoledì 15 aprile nel Municipio IX a Roma: attivate le autobotti

Martedì 14 aprile una parte del Municipio IX di Roma si sveglierà senza acqua. A causa di lavori di manutenzione straordinaria da parte dei tecnici di Acea Ato 2 si potrebbero verificare interruzioni idriche nella zona di Vitinia dalle ore 07:30 di martedì 14 alle ore 07:30 di mercoledì 15 aprile. Per evitare gravi disagi per i cittadini, verranno posizionate delle autobotti per rifornirsi di acqua. Queste le vie coinvolte e dove verranno attivate le autobotti.

Dove potrebbe mancare l'acqua martedì 14 e mercoledì 15 aprile

Come comunicato da Acea Ato 2 sul proprio sito, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione fino a mancanze d'acqua dalle ore 07:30 di martedì 14 alle ore 07:30 di mercoledì 15 aprile. I disagi riguarderanno la zona di Vitinia a partire da via di Mezzocammino. Queste le vie interessate:

largo Castel Bolognese,

scalette via Budrio,

via Argelato,

via Argenta,

via Bagnocavallo,

via Bertinoro,

via Bondeno,

via Budrio,

via Camugnano,

via Casal Fiumanese,

via Casalecchio di Reno,

via Casola Valsenio,

via Castel d'Aiano,

via Castel del Rio,

via Castel Guelfo,

via Castel Maggiore,

via Castiglion de' Pepoli,

via Codigoro,

via Copparo,

via del Risaro,

via Forlimpopoli,

via Frassinoro,

via Fusignano,

via Galeata,

via Gemmano,

via Lago Santo,

via Longiano,

via Marzabotto,

via Massa Fiscaglia,

via Mercato Saraceno,

via Minerbio,

via Misano Adriatico,

via Montefiore Conca,

via Montescudo,

via Montiano,

via Pianoro,

via Pieve di Cento,

via Porretta Terme,

via Riolo Terme,

via Sant'Arcangelo di Romagna,

via Sarsina,

via Savigno,

via Torriana,

via Tossignano,

via Verucchio,

via Vigarano Mainarda,

via di Mezzocammino (da incrocio con via Cesare Bazzani a via del Mare),

via Alfonsine,

zone limitrofe.

Sospensione idrica nel Municipio IX: ecco dove trovare il servizio di autobotti

A causa della possibile interruzione di 24 ore e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, verrà attivato un servizio di rifornimento d'acqua con autobotti, che saranno posizionate su via Massa Fiscaglia all'angolo con via Sarsina, su via Casola Valsenio ad angolo con via Sarsina e nell'area parcheggio di via Copparo. Per informazioni sullo stato dei lavori e per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.