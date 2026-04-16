Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile: orari e dove manca l’acqua

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Cinque comuni della provincia di Frosinone sono rimasti senza acqua. A causa di un guasto improvviso sulla rete idrica sono necessari degli interventi che potrebbero prendere tutta la giornata di giovedì 16 aprile e anche oltre. A renderlo noto è l'azienda Acea Ato 5 con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. La sospensione della fornitura idrica è scattata dalle 10.30 di questa mattina e, stando a quanto comunicato, durerà fino alle ore 6.00 di venerdì 17 aprile. Ad essere colpiti dalla mancanza d'acqua sono i comuni Arce, Castrocielo, Ceprano, Colfelice e Fontana Liri.

Quando manca l'acqua in provincia di Frosinone giovedì 16 aprile 2026

Un guasto improvviso ha interrotto la fornitura d'acqua in cinque comuni del Frusinate. La sospensione del flusso idrico, come riportato da Acea Ato 5, è cominciata a partire dalle ore 10:30 di oggi giovedì 16 aprile e si prospetta che durerà fino all 06:00 di venerdì 17 aprile. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

I comuni senza acqua fino alle 6 di venerdì 17 aprile 2026

A causa del guasto, cinque comuni della provincia di Frosinone serviti da Acea Ato 5 sono rimasti senza acqua. Per tutti l'interruzione riguarda l'intero territorio comunale salvo alcune eccezioni:

Comune di Arce: intero territorio comunale ad eccezione di via Borgo Murata, via Casilina, via Magni, via Monsignor A. Marciano, via Sant’Antonio, via Fraioli Casilina, via Valle, via Stazione.

Comune di Castrocielo: intero territorio comunale ad eccezione di via G. Mancielli, via Giovanni da Castrocielo, via Pendici del Lazio, via Giovenale.

Comune di Ceprano: intero territorio comunale ad eccezione di via Camplungo, via Cese, via Colle Frattuccio, via Colle Musillo, via Colle Sepe, via Colle Zampogna, via Colle Zangrilli, via Elci, via Fontanelle, via Molare, via Moricino, via Ponte Rotto, via Pozzillo, via Ripi, via Serole, via Sfratti, via Sterparo.

Comune di Colfelice: intero territorio comunale.

Comune di Fontana Liri: via Ara Cuccione, via Cafenna, via Capozzelle, via Casella, via Cipollitti, Via Corso Trieste, via Farnito, via Fiume, via Giannetti, via Girolami, via Gorizia, via Mandravecchia, via Napoli, via Pola, via Renzitti, via Roma, via San Paolo via San Salvatore, via Scacci, via Tirocannone, piazza Trento, via Umberto Mastroianni, via Valletta

Al momento non è stato reso pubblico un piano per il posizionamento di autobotti da cui poter fare rifornimento di acqua. Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare l'Acea Ato 5 al numero verde 800 191 332.