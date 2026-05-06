Manca l’acqua a Latina e provincia giovedì 7 maggio, le scuole chiudono prima

Manca l’acqua tra Latina e in altri sei Comuni dalle ore 15 di domani, giovedì 7 maggio 2026. Le scuole a Latina chiudono prima, tranne in alcune frazioni.

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Le scuole di Latina chiudono prima domani, giovedì 7 maggio 2026, per la sospensione idrica in programma a partire dalle ore 15. A comunicarlo è il Comune, che dispone la chiusura chiusura anticipata di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali con l'ordinanza numero 151 del 05/05/2026.

La chiusura anticipata dei plessi scolastici è decisa per garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza. Fanno eccezione gli istituti scolastici che si trovano nelle zone di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere, dove le attività proseguono regolarmente da inizio giornata fino al termine del solito orario, senza chiusura anticipata.

Oltre a Latina, dalle ore 15 di domani manca l'acqua a Terracina, Sezze, San Felice Circeo, Pontinia, Sabaudia, Borgo Montenero. Acqualatina Spa, che gestisce il Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione nell'ATO 4 – Lazio Meridionale ha in programma un importante intervento tecnico sulla rete idrica. Lo stop al servizio va dalle ore 15, come detto, fino a sera, con ripristino nel corso della notte. Le autobotti si trovano a Latina in Piazza Celli, Largo Cavalli, a Pontinia in Piazza Kennedy, a Sabaudia in Piazza del Comune, a San Felice Circeo in via Sabaudia, Piazzale Italo Gemini, Piazza IV Ottobre.

In quali frazioni di Latina domani le scuole non chiudono prima

Domani a Latina tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali chiudono prima, con alcune eccezioni. Dalla chiusura anticipata sono escluse le frazioni di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere, dove l'attività scolastica si svolge regolarmente, rispettando i soliti orari.

Sei Comuni della provincia di Latina in cui manca l'acqua domani

Domani oltre a Latina manca l'acqua in altri sei Comuni della provincia pontina: a Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo (zona bassa), Borgo Montenero, Terracina (Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, strada provinciale San Felice Circeo), a Sezze (via Migliaia 46 e traverse).

Oggi manca l'acqua a Latina per un guasto in via Epitaffio

Acqualatina Spa ha comunicato in un avviso che oggi manca l'acqua a Latina per un guasto improvviso in via Epitaffio. L'interruzione idrica si è protratta fino a circa le ore 14. Le zone rimaste senza acqua sono Latina Scalo, via Epitaffio e traverse. "I tecnici Acqualatina hanno lavorato per risolvere il problema" informa la società.