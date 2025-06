Villa Pamphili, lo scrittore contattato da Rexal Ford: “Ad aprile cercava casa a Roma” L’uomo accusato dell’omicidio di Villa Pamphili ha contattato lo scrittore Federico Carro mesi fa, dicendogli di essere interessato a produrre il suo film. Il 5 giugno Rexal Ford invia alcuni vocali a Carro per chiedergli ospitalità. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Federico Carro, scrittore fantasy di La Spezia, per mesi ha parlato con il 46enne americano oggi accusato di aver ucciso la figlia e di aver occultato il colpo della moglie a Villa Pamphili. Si è presentato come Rexal Ford, anche se il suo vero nome sarebbe Francis Kaufmann, rendendosi disponibile a produrre un film partendo da un libro scritto da Carro.

L'incontro

Dopo alcuni scambi di messaggi, lo scrittore racconta di aver incontrato Rexal Ford a Roma su una terrazza vicino al Colosseo. Con lui c'erano anche la moglie e la figlia, le due verranno poi ritrovate due mesi dopo prive di vita a Villa Pamphili. Carro non ricorda i loro nomi e non avrebbe avuto particolari interazioni con la moglie di Rexal, che sarebbe rimasta sempre in disparte con la bambina.

I vocali e l'ultima mail

Il 5 giugno lo scrittore riceve alcuni messaggi vocali su Whattsapp da parte di Rexal Ford. "Mia moglie mi ha lasciato, si è rimessa con il suo ex che ha un sacco di soldi e non vuole più essere una madre". L'uomo aggiunge di essere quindi rientrato a Roma insieme alla figlia e chiede quindi ospitalità a Carro per entrambi. "Mi stavo chiedendo se la tua casa fosse disponibile, se potevamo stare a casa tua io e la bambina. Siamo solo io e lei, ho bisogno di poco spazio ma così potremmo continuare il nostro progetto e passare un po' di tempo insieme".

Carro non se la sente di accogliere in casa un uomo che conosce da così poco tempo e gli dice di no. L'ultimo contatto tra i due risale però al 10 giugno, quando i corpi delle due vittime erano già stati ritrovati. Rexal informa Carro di aver ricevuto la disponibilità da parte di un fonico per il loro progetto. Solo alcuni giorni dopo verrà intercettato in Grecia e poi fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.