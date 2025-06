Francis Kaufmann e non Rexal Ford: ecco il vero nome dell’uomo accusato dell’omicidio a Villa Pamphili

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford, come invece ha dichiarato agli inquirenti. La sua nazionalità è statunitense, ma il documento di identità, all'apparenza regolare, è stato ottenuto fornendo un nome falso. Lo ha scoperto l'Fbi e l'ha comunicato nelle scorse ore ai pm della procura di Roma.

Intanto continuano ad emergere altre informazioni in merito allo statunitense arrestato in Grecia con l'accusa di omicidio e di occultamento di cadavere. A Roma ha incontrato un produttore per realizzare un film da 3 milioni di euro. Si definiva regista indipendente. Un amico, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha affermato di aver vissuto per mesi a stretto contatto di Kaufmann e della presunta moglie (la donna trovata morta a Villa Pamphili) nella loro abitazione di Malta. Anche lui lo conosce come Rexal Ford: "Lui è un uomo di pace, un viaggiatore come me. Deve essergli successo qualcosa, forse si erano messi in giri strani. Lei era un genio dell'informatica, una sorta di hacker. Un Robin Hood della rete. Nemmeno Rexal sapeva bene quello che faceva".

E ricorda, in merito alla donna: "Il suo soprannome era Stella, ma non credo si chiamasse così. Mi pare fosse russa, o forse islandese, comunque del Nord Europa". Poi aggiunge: "Lui aveva diverse proprietà, da quello che ricordo, affittavano case su Airbnb. Non può essere stato lui. Qualcuno deve avergli fatto del male, forse per il lavoro di lei. Aveva mille interessi: regista, sceneggiatore, produttore. Veniva da una famiglia benestante, di artisti. Diceva di essere il figlio della rockstar Lita Ford. Di certo non era uno sbandato. Mi aveva anche raccontato di un film che voleva girare tra Roma e Firenze".