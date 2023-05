Ascolti tv giovedì 18 maggio: chi ha vinto tra l’Europa League e Il Diavolo Veste Prada Giovedì 18 maggio la semifinale di Europa League Bayern Leverkusen-Roma su Rai 1ha interessato 2.437.000 spettatori, ma ad avere la meglio è il film Il Diavolo Veste Prada, cult del 2006, che ha portato su Canale 5 2.191.000 spettatori.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di giovedì 18 maggio gli ascolti tv hanno visto una quasi netta divisione dei telespettatori tra Rai 1 e Canale 5. Alla semifinale di Europa League Bayern Leverkusen-Roma ha interessato 2.437.000 spettatori pari all’11.6%, Mediaset ha risposto con una scelta strategica portando in tv un successo senza tempo. Si tratta del film Il Diavolo veste Prada, cult del 2006, che ha raccolto davanti allo schermo 2.191.000 spettatori pari al 12.2% di share.

Il successo senza tempo de Il Diavolo veste Prada

A quasi 20 anni di distanza dal successo cinematografico, Il Diavolo veste Prada continua a registrare il gradimento del pubblico anche in tv. Contribuisce senza ombra di dubbio la forza dei volti protagonisti e dei ruoli iconici, primo fra tutti quello di Meryl Streep nei panni della temibile Miranda Priestly, così come quello di una giovanissima Anne Hathaway alle prese con la vita della protagonista Andy Sachs. Il pubblico ha continuato a manifestare un instancabile gusto nel rivedere la pellicola, sognando tutt’oggi un remake che racconti l’evoluzione della carriera di Andy. Nonostante di un secondo film non si sia mai parlato concretamente, a soddisfare la curiosità dei fan di recente ci ha pensato l’attrice che sulle pagine della stampa americana ha fantasticato sul futuro di Andy: “Penso che Andy sia a Parigi e stia scrivendo per una meravigliosa rivista femminile francese. Parla fluentemente la lingua, non è sposata ma è probabile che abbia uno o due figli”.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Giovedì 18 maggio su Rai2 Unfaithful – L’amore infedele ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Un’Estate ai Caraibi ha intrattenuto 967.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Papà per Amore ha raccolto davanti al video 911.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 798.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv8 la semifinale di Europa League Siviglia-Juventus segna 3.144.000 spettatori con il 15.8% (pre e post nel complesso: 1.989.000 – 9.7%, primo tempo: 2.679.000.000 – 12.3%, secondo tempo: 3.114.000 – 15.3%, tempi supplementari: 3.776.000 – 22.2%). Sul Nove La contessa – Il delitto dell’Olgiata ha raccolto 356.000 spettatori con l’1.7%.