Ascolti tv giovedì 8 giugno: chi ha vinto tra Gli anni più belli e Zelig Gli ascolti tv di giovedì 8 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Rai 1 “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e l’episodio in replica di Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5. Tutti i dati Auditel.

Gli ascolti tv di giovedì 8 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Rai 1 “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e l'episodio in replica di Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel dei principali programmi proposti dai palinsesti della televisione generalista.

Il film di Gabriele Muccino su Rai1 contro il carrozzone Zelig di Canale 5

Gli anni più belli, film di Gabriele Muccino con Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Emma Marrone e Pierfrancesco Favino, è stato visto da 1.982.000 spettatori per uno share del 12.4% su Rai1. L'episodio in replica di Zelig su Canale 5 ha raccolto 1.981.000 spettatori e una percentuale del 14.4% ed ha vinto la serata televisiva di giovedì 8 giugno 2023.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 è andata in onda la miniserie thriller Spirale di Bugie che ha raccolto 744.000 spettatori per una percentuale netta pari al 4.1%. Su Italia 1 il 14esimo episodio della stagione numero 10 di Chicago Fire è la scelta di 1.185.000 spettatori per una percentuale pari al %. Il talk show di approfondimento Dritto e Rovescio su Rete4 realizza una media spettatori netta di 1.120.000 con una percentuale di share pari all'8.4%. Il talk show di La7 Piazzapulita ha raccolto un netto spettatori di 805.000 per una percentuale di share pari al 4.5%. Il film Made in Italy – Una casa per ritrovarsi, proposto su Tv8, raccoglie 385.000 spettatori per uno share pari al 2.2%. The November Man, film con Pierce Brosnan nei panni dell'ex agente operativo della Cia Peter Devereaux, è stato visto da 427.000 spettatori per una percentuale di share pari al 2.6%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena è la scelta di 628.000 spettatori netti per il 3.8% di share.