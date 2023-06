Ascolti tv giovedì 1 giugno: chi ha vinto tra Gigi-Uno come te-Ancora insieme e Zelig Tutti i dati Auditel di giovedì 1 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra Gigi-Uno come te- Ancora insieme, il concerto di Gigi d’Alessio tramesso su Rai 1, e il programma comico Zelig, in onda su Canale 5.

A cura di Elisabetta Murina

Foto a destra di Angelo Orefice

Il palinsesto televisivo, nella serata di giovedì 1 giugno, ha offerto agli spettatori diversi programmi di intrattenimento. Rai 1 ha trasmesso Gigi- Uno come te- Ancora insieme, il concerto di Gigi d'Alessio in diretta da piazza del Plebiscito, a Napoli. Su Canale 5, invece, è andata in onda una replica di Zelig. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La sfida tra il concerto di Gigi d'Alessio e Zelig

Su Rai1, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, è andato in onda il concerto di Gigi d'Alessio. L'evento, chiamato "Gigi-Uno come te-Ancora insieme", ha conquistato 3.366.000 spettatori pari all'22.5% di share. Un ottimo risultato in fatto di ascolti per l'ultima delle tre serate del cantante napoletano, che ha accolto sul palco numerosi ospiti, come Tananai e Pio e Amedeo, che non hanno risparmiato qualche frecciatina. Su Canale 5, invece, è andata in onda una replica dell'ultima edizione di Zelig, con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che ha convinto 1.908.000 spettatori pari a 14.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Italia 1, Chicago Fire ha conquistato 1.136.00 spettatori, pari al 6.4% di share; su Rai2 Snake Eyes – G.I Joe Le origini è stata la scelta di 606.000 spettatori (3.7%); su Rai3 Indovina chi viene a cena è stato seguito da 871.000 spettatori con il 4.9% di share, su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato circa 996.000 spettatori (7.4%). Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 655.000 spettatori e il 4.9% di share, mentre su Tv8 Il vento del perdono segna 442.000 spettatori (2.6%), sul Nove Angelo Izzo – Cuore nero interessa 305.000 spettatori (1.7%).