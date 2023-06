Ascolti tv giovedì 29 giugno 2023: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Zelig Gli ascolti tv di giovedì 29 giugno 2023: chi ha vinto tra la prima puntata di Noos, nuovo programma di Alberto Angela, e la puntata in replica di Zelig.

Ieri sera, giovedì 29 giugno 2023, è andata in onda la prima puntata Noos – L'avventura della conoscenza, il nuovo programma di Alberto Angela dedicata alla divulgazione scientifica, che prende il posto storicamente occupato da "Superquark". Su Canale 5, invece, è andata in onda in replica una puntata di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Sulle altre reti, è partito finalmente lo show di Alba Parietti, "Non sono una signora", su Rai2.

La prima puntata del nuovo programma di Alberto Angela contro Zelig in replica: chi ha vinto

Su Rai1, la prima puntata di Noos, la nuova serie di Alberto Angela dedicata alla divulgazione scientifica ha raccolto 2.475.000 spettatori con il 17.0% di share ed è il vincitore assoluto della serata. Su Canale 5, dal palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano, Zelig in replica su Canale 5 ha raggiunto 1.680.000 spettatori e uno share del 13%. Su Rai2, la prima puntata di Non sono una signora, show sulle drag queen condotto da Alba Parietti, ha raggiunto 987.000 spettatori e uno share del 6.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai3, il documentario La croce e la svastica è stato visto da 393.000 spettatori e ha raggiunto uno share pari al 2.6%. Su Italia 1, l'episodio numero 20 della stagione numero 10 di Chicago Fire è stato visto da 1.101.000 spettatori per uno share pari al 7.7%. Il programma di approfondimento politico Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio e in onda su Rete 4, è stato visto da 966.000 spettatori per uno share pari all'8.4%. La Maschera di Ferro, film del 1998 diretto da Randall Wallace con le interpretazioni di Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gerard Depardieu e Gabriel Byrne, è stato visto da 494.000 spettatori per uno share pari al 3.5%. Su Tv8, il film Disastro a Cloudy Mountain è la preferenza di 248.000 spettatori per uno share pari all'1.7%. Big Wedding, in onda sul Nove, è la scelta di 333.000 spettatori per uno share pari al 2.2%.