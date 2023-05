Ascolti tv venerdì 12 maggio: chi ha vinto tra I Migliori Anni e Il Patriarca I dati Auditel relativi alla serata di venerdì 12 maggio. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tra programmi di intrattenimento, film e fiction tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo di venerdì 12 maggio ha offerto la possibilità al pubblico di scegliere tra varie proposte: dai programmi di intrattenimento, a fiction tv, fino a trasmissioni dedicate all'approfondimento. Stando alla misurazione dei dati Auditel, ecco quale delle proposte ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

Il successo de Il Patriarca su Canale 5

La serata di ieri 12 maggio ha visto trionfare lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti, ovvero I Migliori Anni che ha conquistato 3.047.000 spettatori segnando il 19.1% di share. Intanto su Canale 5 continua il successo de Il Patriarca, la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola, che ha riscosso un certo seguito da parte del pubblico che, infatti, attende con trepidazione il finale di stagione, sperando in un nuovo capitolo della fiction. Nella prima serata di ieri, la quinta puntata ha registrato 2.607.000 spettatori con uno share del 15.6%. Un risultato più che soddisfacente per Mediaset che, infatti, sta puntando nuovamente sulla produzione di fiction in grado di appassionare i telespettatori.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda le altre reti della tv generalista: su Rai2 The Good Doctor 6 è stata la scelta di 881.000 spettatori con il 4.7% . Su Italia1 Transporter: Extreme ha raccolto davanti al video 1.192.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 la replica di Esterno Notte è stata seguita da 620.000 spettatori segnando il 3.8% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha guadagnato 1.082.000 spettatori con il 7.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 716.000 spettatori raggiungendo il 5.2% di share. Su Tv8 Celebrity Chef ha segnato 376.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza ha interessa 1.027.000 spettatori con il 5.5% di share.