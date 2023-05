Ascolti tv martedì 30 maggio: chi ha vinto tra Con il cuore nel nome di Francesco e Yesterday Gli ascolti tv di martedì 30 maggio. Ecco chi ha vinto la consueta sfida tra programmi di intrattenimento, film e trasmissioni dedicate all’approfondimento in tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo della serata di martedì 30 maggio ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, film e trasmissioni dedicate all'approfondimento. La raccolta dei dati Auditel, come di consueto, ha decretato il vincitore della sfida che si consuma nel prime time della settimana, valutando sia il numero di spettatori che lo share ottenuto da ogni singolo evento tv. Ecco chi ha vinto tra Con il cuore nel nome di Francesco, Yesterday e gli altri titoli in diretta.

Con il cuore nel nome di Francesco dedicato all'Emilia Romagna

Come ogni anno è tornato in prima serata l'evento benefico "Con il cuore nel nome di Francesco", arrivato ormai alla sua ventunesima edizione. Trasmesso in tv su Rai1 e realizzato sul sagrato della Basilica di Assisi, il programma ha da sempre l'obiettivo di aiutare le popolazioni in difficoltà a causa di guerre, catastrofi naturali, carestie, oltre che supportare le missioni francescane in Italia e in giro per il mondo.

Quest'anno il ricavato, ottenuto da sms e chiamate del pubblico, andrà anche alle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione delle scorse settimane. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, ha interessato 2.899.000 spettatori, con il 17,7 %di share, conquistando così il podio della serata. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso un film del 2019, Yesterday, che è stato visto da 1.363.000 spettatori, arrivando ad uno share del 8,5 %.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 la replica di Nudi Per la Vita è stata vista da 506.000 spettatori arrivando al 3.5% di share. Su Italia 1 la replica dello show Max Angioni – Miracolato è stata la scelta di 959.000 spettatori registrando uno share del 6,1 %. Su Rai3 CartaBianca interessato 962.000 spettatori segnando uno share del 6 %. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato seguito da 987.000 spettatori arrivando al 7,1 % di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.241.000 spettatori ottenendo uno share del 7,6 %. Su Tv8 la nuova puntata di Viaggi Pazzeschi ha segnato 513.000 spettatori con l’2,7 % di share. Sul Nove The Expatriate – In fuga dal nemico ha raccolto davanti al video 371 .000 spettatori con il 2.1%.