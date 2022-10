Il Diavolo veste Prada, 16 anni dopo: Andy potrebbe vivere a Parigi ed essere una scrittrice Vi siete mai chiesti come potrebbe essere la vita di Andy Sachs, la protagonista de Il Diavolo veste Prada, dopo l’addio a Miranda Priestly? A rivelarlo è stata Anne Hathaway, che ha immaginato un ipotetico futuro del personaggio da lei interpretato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Diavolo Veste Prada è uno dei film più amati dagli amanti del mondo della moda: sarà perché fa indirettamente riferimento ad Anna Wintour, la regina del settore fashion, o perché semplicemente racconta l'evoluzione glamour di una ragazza "normale", ma la cosa certa è che attira sempre l'attenzione di milioni di spettatori ogni volta che viene trasmesso in tv. La storia finisce con la protagonista Andy Sachs che, dopo essere stata a lungo l'assistente personale di Miranda Priestly (alias Meryl Streep), ovvero il caporedattore di Runway Magazine di New York, le dice addio da un momento all'altro per realizzare i suoi veri sogni. In quanti si sono chiesti come potrebbe essere la nuova vita di Andy?

Anne Hathaway parla di Andy Sachs

A soddisfare le curiosità dei fan è stata Anne Hathaway, l'attrice che ha ricoperto i panni di Andy, che in un'intervista a una rivista americana ha spiegato di avere ben chiaro il presunto futuro della protagonista. Secondo lei la Sachs avrebbe avuto una fiorente carriera all'estero, per la precisione a Parigi, dove avrebbe realizzato il sogno di diventare scrittrice, sfruttando così la laurea in giornalismo alla Northwestern School of Journalism. "Penso che Andy sia a Parigi e stia scrivendo per una meravigliosa rivista femminile francese. Parla fluentemente la lingua, non è sposata ma è probabile che abbia uno o due figli", sono state queste le parole della Hathaway.

Il diavolo veste Prada

Il Diavolo veste Prada: è in arrivo un secondo film?

Al motto di "Penso che sia piuttosto favolosa", l'attrice ha fatto sognare tutti i fan dell'iconico film, che ora non posso fare a meno di immaginare un possibile sequel ambientato quasi 20 anni dopo il faticosissimo lavoro al fianco di Miranda Priestly. Al momento, però, coloro che avevano già cominciato a sperare farebbero bene a non illudersi: la Hathaway non sa nulla su un eventuale secondo film sulla storia, si è limitata semplicemente a partecipare alle sfilate newyorkesi al fianco di Anna Wintour. La cosa certa è che un nuovo capitolo del film sarebbe di sicuro un successo, visto che sono moltissimi quelli che si sono appassionati alle avventure della dolce Andy.

Anne Hathaway e Anna Wintour

