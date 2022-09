Anne Hathaway seduta accanto al “diavolo” che veste Prada, come nell’iconico film Alla sfilata di Michael Kors della NY Fashion Week Anna Wintour e Anne Hathaway erano sedute una accanto all’altra. Ed è stato impossibile non pensare a Andy e “il diavolo” del film cult.

A cura di Giusy Dente

Michael Kors ha presentato al pubblico la nuova collezione Primavera-Estate 2023 alla New York Fashion Week, una linea che celebra il corpo e la sua relazione con gli spazi circostanti. La sfilata si è svolta a Manhattan, vicino al West Village, in un urban resort allestito in passerella appositamente per l'occasione. Alla base di questa ricostruzione verde, l’idea di coniugare l'eleganza dell’ambiente cittadino con l’immaginario legato ad ambienti esotici e da vacanza, dominati dalla natura incontrastata più che dai palazzi. Le modelle hanno sfilato circondate dalle palme: erano presenti le super top model del momento, da Bella Hadid a Mariacarla Boscono. Ricco di celebrities anche il front row, dove per un momento è stato come rivivere il set de Il diavolo veste Prada.

La sfilata diventa Il diavolo veste Prada 2

Sono passati quasi 20 anni anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di Il diavolo veste Prada. Anne Hathaway da allora ha costruito una solida carriera interpretando tanti ruoli, ma quello di Andy resta uno dei più amati dal grande pubblico. Nel film vestiva i panni di una timida ragazza aspirante giornalista, catapultata suo malgrado nel mondo della moda (a lei sconosciuto) tra le grinfie della terribile Miranda Priestley, in qualità di assistente. A interpretare il ruolo della dispotica direttrice della rivista Runway c'era Meryl Streep e il personaggio era liberamente ispirato alla figura di Anna Wintour, la famosa direttrice di Vogue.

Anna Wintour e Anne Hathaway alla sfilata di Michael Kors

La direttrice di Vogue, ospite speciale a tutti i principali eventi del settore moda, non poteva mancare alla sfilata di Michael Kors nell'ambito della New York Fashion Week. Accanto a lei, c'era seduta in prima fila anche Anne Hathaway. Presenti anche Serena Williams, Vanessa Hudgens, Matilde Gioli. Per l'attrice, vestito in maglia nero a collo alto abbinato a un lungo cappotto color cioccolato e un paio di décolleté, look della Michael Kors Collection. Impossibile non pensare al film del 2006: l'attrice era seduta proprio accanto al "diavolo". I fan non hanno mai smesso di sognare un sequel del cult, se ne è spesso parlato ma il progetto non si è mai concretizzato. Anzi, Meryl Streep non ha un bel ricordo dell'esperienza: interpretare l'autoritaria Anna Wintour l'ha esposta a molto stress. Forse dovremo accontentarci di vedere Andy e "il diavolo" sedute accanto alle sfilate.