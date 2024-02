Il testo e la traduzione di The Loneliest, la canzone dei Maneskin è una power ballad sulla solitudine The Loneliest è una delle canzoni dei Maneskin, il singolo della band parla di come superare la solitudine dopo la perdita di una persona cara. Qui il testo, il significato e il video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

The Loneliest è la canzone dei Maneskin pubblicata il 7 ottobre 2022. La band italiana, infatti, ha scelto una ballad molto anni '90 in cui racconta un addio. La canzone è stata suonata per la prima volta dal vivo a Londra all'Underworld in Camden Town – un posto da 500 posti -, dove la band ha tenuto un miniset di 45 minuti a sorpresa, tornando lì dove era stata costretta a cancellare due date a causa delle nomination e della susseguente vittoria agli MTV VMA, dove si sono aggiudicati il premio come Best Alternative per I wanna be your slave. The Loneliest – singolo d'esordio più ascoltato al mondo su Spotify nel giorno della sua uscita – ha rappresentato un nuovo capitolo dell' album di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, quel secondo capitolo di "Teatro d'Ira vol.1", rinviato dopo l'esplosione internazionale.

Il significato di The Loneliest dei Maneskin

La canzone è una classica power ballad il cui significato è stato spiegato dalla stessa band: "Ha una forte carica emotiva, essendo una via di mezzo tra una lettera d'amore, un addio e un testamento. È quello che diresti ai tuoi cari quando qualcosa di bello sta per finire. Questi testi sono molto importanti per noi: esprimono un messaggio d'amore universale. La canzone è un modo per superare la sensazione di mancanza di qualcuno e, alla fine, la solitudine. Qualcosa che ognuno ha vissuto a modo suo. Puoi davvero sentire come la nostalgia e il dolore vengono combattuti attraverso un grido d'amore catartico. La realizzazione della canzone è stata un'esperienza molto curativa per noi". La band, insomma, continua nel suo campionario musicale rock, questa volta pescando nei '90, appunto, tenendo ancora un profilo se non citazionista, quantomeno che si rifà a schemi ben precisi. La canzone è una ballatona da grandi arene, quelle a cui ormai è abituata la band, lontana però dai riferimenti più sporchi che citavano qualche anno fa, dalla scena contemporanea rock inglese, per intenderci, formata da band come Idles, Fontaines D.C. e compagnia, ma preferendo un vestito più "pop". Un passo in più rispetto a "Supermodel" ma in teoria c'è ancora tanta strada da poter percorrere e tante porte da sfondare.

La traduzione della canzone dei Maneskin

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È tortuoso

Stanotte sarà la più solitaria

Ci sono poche righe che ho scritto

In caso di morte, è quello che voglio

È quello che voglio

Quindi non essere triste quando me ne sarò andato

C'è solo una cosa che spero tu sappia

Ti ho amato così tanto

Perché non mi interessa nemmeno il tempo che ho lasciato qui

L'unica cosa che so ora è che voglio spenderlo

Con te, con te

Nessun altro qui

Stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È tortuoso

Stanotte sarà la più solitaria

Mi dispiace ma devo andare

Se mai ti mancherò regala questa canzone

Un altro tentativo

E continuo a pensare a come mi hai fatto sentire meglio

E tutte le piccole cose pazze che abbiamo fatto insieme

Alla fine, alla fine, non importa

Se stasera sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È tortuoso

Stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Stanotte sarà la più solitaria

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l'ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È tortuoso

Stanotte sarà la più solitaria

Il testo di The loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest

There's a few lines that I have wrote

In case of death, that's what I want

That's what I want

So don't be sad when I'll be gone

There's just one thing I hopе you know

I loved you so

‘Cause I don't evеn care about the time I've got left here

The only thing I know now is that I want to spent it

With you, with you

Nobody else here

Tonight is gonna be the loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest

I'm sorry but I gotta go

If you'll ever miss me give this song

Another go

And I just keep on thinking how you made me feel better

And all the crazy little things that we did together

In the end, in the end, it doesn't matter

If tonight is gonna be the loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You'll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It's obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You're still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It's torturous

Tonight is gonna be the loneliest

Il video dark di The Loneliest

Il video della canzone The Loneliest ha raggiunto il milione di views in 24 ore dalla sua uscita. Il video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, era stato anticipato in parte nei giorni precedenti all'uscita e mostrava la band a un funerale sotto a una tempesta, con Damiano che ha dei flashback in cui si vedono immagini di lui che annega: "Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio" come ha spiegato lo stesso cantante in una diretta.