Due donne, rispettivamente moglie e figlia di due soldati ucraini, hanno denunciato sui social le condizioni in cui sono costretti i loro cari e altri militari in prima linea: “Senza cibo e acqua, costretti a bere pioggia e neve”.

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Lo Stato Maggiore ucraino ha annunciato la rimozione dei comandanti del X Corpo d'armata e della 14ª Brigata Meccanizzata Separata dopo la diffusione di foto che ritraggono un gruppo di soldati emaciati, abbandonati per mesi in prima linea senza cibo e acqua a sufficienza. Gli alti ufficiali sono stati accusati di aver perso posizioni ucraine, di aver fornito un supporto inadeguato alle truppe e di aver occultato la reale situazione nel loro settore del fronte.

Il provvedimento è stato adottato dopo che Ivanna Poberezhniuk, figlia di un ex soldato del 2° Battaglione Meccanizzato della 14ª Brigata, ha pubblicato sui social immagini di soldati gravemente malnutriti, che a suo dire sarebbero di stanza nell'Oblast di Kharkiv senza cibo né acqua a causa della negligenza dei comandi. La donna ha spiegato che i militari svenivano per la fame e venivano costretti a bere acqua piovana, senza che nessun comandante prendesse adeguati provvedimenti.

Anastasiia Silchuk, moglie di un altro dei soldati, ha affermato che il marito e i suoi commilitoni avevano trascorso otto mesi a difendere una striscia di territorio sempre più piccola sulla riva sinistra del fiume Oskill, vicino alla città di Kupiansk, nell'Ucraina nord-orientale, in una zona in cui i rifornimenti di cibo e medicinali potevano essere trasportati solo tramite droni. "Quando i ragazzi sono arrivati ​​al fronte, pesavano oltre 80-90 chili. Ora pesano circa 50 chili", ha scritto Silchuk sui social network. Dopo una consegna di cibo, ha aggiunto, non sono arrivati ​​altri viveri per 10 giorni, tanto che i combattenti sono stati costretti a bere acqua piovana e a sciogliere la neve per sopravvivere. "Il periodo più lungo in cui sono rimasti senza cibo è stato di 17 giorni. Nessuno li ascoltava alla radio, o forse nessuno voleva ascoltarli. Mio marito gridava e implorava, dicendo che non c'era né cibo né acqua", ha raccontato, aggiungendo che il problema era ben più ampio di un singolo caso.

Dopo la diffusione delle immagini il Ministero della Difesa ucraino e lo Stato Maggiore hanno preso provvedimenti annunciando che il comandante della 14ª Brigata, Anatolii Lysetskyi, è stato sostituito da Taras Maksimov. È stato inoltre comunicato che l'attuale comandante del X Corpo d'armata, Serhii Perts, è stato sollevato dall'incarico e retrocesso di grado, e che verrà sostituito da Artem Bohomolov.

In una dichiarazione diffusa oggi, lo Stato Maggiore ucraino ha affermato che i continui bombardamenti russi dei valichi sul fiume Oskil hanno ostacolato significativamente il supporto logistico alle unità vicino alla città di Kupiansk. Di conseguenza, i rifornimenti alle truppe possono essere consegnati solo tramite imbarcazioni e droni. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.