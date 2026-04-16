Ucraina, nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 14 morti e 84 feriti a Kiev, Dnipro e Odessa

Le forze russe nella notte hanno lanciato un vasto attacco missilistico in tutta l’Ucraina, causando almeno 12 morti e 84 feriti tra Kiev, Dnipro e Odessa. I raid arrivano mentre il Paese attraversa una grave carenza di sistemi di difesa aerea.

Kiev presa di mira da un attacco missilistico russo

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Un massiccio attacco missilistico russo ha preso di mira la scorsa notte decine di edifici residenziali e civili nelle principali città ucraine, tra le quali Kiev, Dnipro e Odessa. Erano le 2 e 35 quando l'aeronautica militare ha diramato un allarme per l'arrivo di una serie di missili balistici, che effettivamente circa un'ora più tardi hanno colpito la capitale uccidendo almeno cinque persone, tra le quali un bambino di 12 anni, ma secondo quanto riportato dal Servizio statale di emergenza ucraino almeno altre 45 persone sono rimaste ferite, 26 delle quali sono ora ricoverate in ospedale.

Ma gli attacchi russi non si sono conclusi con il sorgere del sole: all'alba, mentre le squadre di soccorso stavano ancora rimuovendo le macerie dell'assalto notturno, gli allarmi antiaerei hanno risuonato di nuovo su Kiev e un drone russo ha colpito un condominio. I raid hanno causato danni a diversi quartieri della capitale, distruggendo case, condomini, auto, un parco giochi e un hotel. L'entità completa dei danni e il numero delle vittime sono ancora oggetto di indagine.

Sono stati inoltre dichiarati allarmi missilistici in diverse altre regioni dell'Ucraina. A Dnipro, la quarta città più grande del Paese, svariati incendi sono divampati nei quartieri residenziali dopo che la città è stata colpita per la seconda volta questa settimana da un attacco missilistico russo. Almeno due civili sono stati uccisi e altri 27 feriti, secondo quanto riferito dal governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha. Quattordici vittime sono state ricoverate in ospedale, cinque delle quali in condizioni critiche. L'attacco, che Hanzha ha descritto come "un colpo di vasta portata", ha danneggiato appartamenti, uffici, edifici amministrativi, una fabbrica e decine di vetture a Dnipro.

A Odessa poco dopo il lancio di un allarme missilistico sono state segnalate diverse esplosioni. Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della città, ha poi riferito che diverse ondate di attacchi con razzi e droni hanno causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre undici.

Come ricorda il Kiev Independent, l'ultimo attacco di massa contro l'Ucraina giunge poco dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato l'allarme sulla grave carenza di missili di difesa aerea nel Paese, in particolare dei Patriot di fabbricazione statunitense. "La situazione è talmente critica che non potrebbe andare peggio", ha dichiarato solo due giorni fa.