Ross Wild, ex frontman degli Spandau Ballet condannato a 14 anni per stupro ai danni di sei donne

Ross Davidson, conosciuto con lo pseudonimo di Ross Wild, ex cantante degli Spandau Ballet, è stato condannato a 14 anni di carcere per violenza e aggressione sessuale ai danni di sei donne.

Ross Davidson, conosciuto con il nome d'arte di Ross Wild, noto per essere stato l'ex cantante degli Spandau Ballet, band in cui era entrato nel 2018 per sostituire il frontman Tony Hadley, è stato condannato a 14 anni di carcere per stupro e tentato stupro.

La condanna per Ross Davidson per stupro e aggressione sessuale

Lo scorso gennaio era stata convalidata l'accusa di violenza sessuale e aggressione. I fatti per i quali è stato condannato si sono consumati tra l'agosto 2013 e il dicembre 2019, periodo in cui era in piena attività come cantante. Esistono dei filmati in cui Davidson si è ripreso mentre abusa sessualmente di sei donne, alcune delle quali erano anche addormentate.

La Wood Green Court di Londra si è espressa al termine di due processi, nei quali l'accusa descrive l'uomo come convinto di poter avere "sesso a comando": il primo del 2024 in cui il cantante era accusato di violenza sessuale e voyeurismo ai danni di quattro donne, a cui si aggiunge un processo discusso più di recente per violenza sessuale consumatasi a Londra nel 2015 e l'aggressione di una donna nel 2019 in Thailandia. Dal processo sono emersi i contorni di una personalità dal comportamento inquietante e pericoloso che, infatti, necessitava di essere fermato al più presto.

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Il 37enne si è sempre dichiarato innocente e dinanzi alla Corte, che lo ha poi condannato, ha dichiarato di aver sempre avuto "un'apertura nel testare i diversi appetiti sessuali delle sue partner". Gli anni in cui si sono consumate le aggressioni coincidono con il periodo di piena popolarità di Davidson che, infatti, oltre ad essere stato il volto di uno dei gruppi pop più amati della scena musicale degli Anni 80, si era anche esibito nel musical We Will Rock You, uno spettacolo che ha avuto un incredibile riscontro a Londra, in cui si mettevano in scena i più grandi successi dei Queen.