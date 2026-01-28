Ex frontman degli Spandau Ballet colpevole di violenza sessuale e aggressione ai danni di due donne

Un ex frontman degli Spandau Ballet è stato riconosciuto colpevole per l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna e di tentata violenza nei confronti di un'altra. Si tratta di Ross Davidson, conosciuto con il nome d'arte di Ross Wild, aveva fatto parte della famosa band degli Anni 80 nel 2018.

Le accuse di stupro e aggressione sessuale

La Wood Green Crown Court ha ritenuto che il cantante abbia perpetrato le suddette aggressioni, per le quali è stato condannato, perché sicuro di poter ottenere "sesso su richiesta". Davidson si è dichiarato non colpevole per lo stupro di una donna, che si sarebbe verificato a Londra nel 2015, si è detto innocente anche per l'accusa di tentato stupro e aggressione sessuale ai danni di un'altra donna, in Thailandia, nel 2019. Nei confronti di quest'ultima, il cantante aveva ammesso di essersi macchiato di voyeurismo, dopo che sul suo cellulare era stato trovato un video della donna mentre dormiva. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio, i giurati lo hanno dichiarato colpevole per entrambe le accuse.

Secondo il pm Richard Hearnden, Davidson era da considerarsi una sorta di sex symbol, ma nell'approcciare con entrambe le donne, aveva mostrato "un lato più oscuro che non avevano notato, all'inizio", il giudice ha poi continuato "è perché Ross Davidson si aspetta di ottenere sesso a richiesta che ricorre allo stupro e all'aggressione sessuale se non gli viene dato ciò che pensa di meritare".

Leggi anche "Aiutami", 20enne telefona alla madre mentre viene violentata dal barista durante festa a Capodanno

Il cantante si dichiara innocente

Il 37enne si è sempre dichiarato innocente, dicendo di aver conosciuto le due donne su Tinder e che i rapporti erano stati sempre consensuali. Inoltre ha dichiarato alla Corte di aver sempre avuto "un'apertura nel testare i diversi appetiti sessuali delle sue partner". La vittima della violenza ha detto di essere stata aggredita da Davidson mentre dormiva e di essersi sentita impotente, temendo di reagire; inoltre il cantante l'avrebbe costretta a certe pratiche senza che lei desse il suo consenso.