Trento, medico del lavoro molesta almeno 10 donne durante le visite: arrestato

A Trento, un medico del lavoro è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, l'uomo avrebbe approfittato delle visite del lavoro per molestare almeno dieci donne. La modalità utilizzata era sempre la stessa: l'uomo, oltre a toccarle, si strusciava contro le pazienti in maniera inappropriata e che nulla aveva a che fare con le visite che era chiamato a svolgere.

L'indagine condotta dai Carabinieri del Nas di Trento è partita dalla denuncia di una donna, ma in seguito agli accertamenti si è aperto un vero e proprio vaso di Pandora e sono emersi molti altri casi sovrapponibili tra loro. Tutte erano accomunate dalla descrizione di pratiche "non compatibili né giustificabili da atti medici".

Sono almeno dieci le donne che ascoltate dagli investigatori hanno descritto le molestie. Tra loro non si conoscevano ma tutte hanno fornito la medesima versione circa i comportamenti inappropriati del medico. Proprio perché si tratta di una condotta reiterata, chi indaga non esclude che le vittime possano essere anche di più di quelle emerse sino a questo punto dell'indagine, e per questo è stata disposta la misura cautelare.

Il Gip, su richiesta della Procura di Trento, ha quindi emesso nei confronti del medico un'ordinanza di custodia cautelare e lo posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ruolo di pubblico ufficiale. La contestazione del reato di violenza sessuale è stata inviata anche all'ordine professionale dell'indagato.