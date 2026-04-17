Stupratore condannato 23 anni dopo ma per 17 anni in cella era finito un innocente: il caso Andrew Malkinson

Il Tribunale di Manchester ha condannato oggi Paul Quinn per il brutale stupro in strada del 2003 ma per 17 anni in cella per lo stesso reato era finito Andrew Malkinson. Fondamentale gli esami del dna sui campioni dei vesti della vittima che però la polizia aveva già dal 2007.

Paul Quinn

Un uomo britannico di 52 anni, Paul Quinn, è stato riconosciuto colpevole di stupro a quasi 23 anni dai fatti grazie alla prova del Dna ma nel frattempo un altro uomo ha trascorso 17 anni in prigione al suo posto prima di essere dichiarato innocente: Andrew Malkinson. A mettere il punto fine all’incredibile errore giudiziario in Inghilterra è stato il Tribunale di Manchester che oggi ha condannato Quinn alla luce delle prove del DNA schiaccianti contro di lui.

L’uomo, che ha già diversi precedenti penali, è stato condannato dalla giuria venerdì per due capi d'accusa di stupro, tentato strangolamento e lesioni personali gravi relative alla brutale aggressione del 2003 di cui era stato in precedenza accusato Malkinson. Fondamentale per arrivare al verdetto una nuova analisi del dna su campioni degli indumenti indossati dalla vittima durante la violenza.

A seguito di una nuova analisi forense con nuovi strumenti e tecniche, infatti, si è scoperto che il materiale genetico sui vestiti della donna era proprio di Paul Quinn. La polizia e la procura sapevano già dal 2007 che sul corpo della vittima era stato rinvenuto il DNA di un uomo ma non lo avevano identificato. La comparazione con il dna di Quinn è arrivata solo nell'ottobre del 2022 dopo che la polizia ha raccolto campioni da autori di reati sessuali da inserire nel database nazionale, nell'ambito di un'operazione a livello nazionale.

Quinn infatti aveva precedenti per reati sessuali e violenza contro le donne ed era stato già ammonito all'età di soli 12 anni e poi all'età di 16 anni condannato per due capi d'accusa. L’uomo, che viveva vicino al luogo dell'aggressione, fu arrestato nel dicembre 2022 ma aveva riferito di aver avuto rapporti sessuali occasionali con centinaia di donne del posto e di poter essere entrato in contatto con la vittima, con conseguente trasferimento del suo DNA. Affermazioni smentite categoricamente dalla donna.

Andrew Malkinson

Nel frattempo però al suo posto era stato inspiegabilmente identificato Andrew Malkinson che ha trascorso 17 anni in cella prima di essere liberato nel 2023 diventando la vittima di uno dei più terribili errori giudiziari della Gran Bretagna.

“Avrebbero potuto catturare Quinn molto tempo fa ma volevano una condanna rapida e io sono stato un comodo capro espiatorio, costretto a trascorrere oltre 17 anni in prigione per il suo orribile crimine. Tutti coloro che hanno permesso a quest'uomo pericoloso di circolare liberamente mentre io ero rinchiuso ora devono risponderne” ha dichiarato il 60enne che da anni sta portando avanti una battaglia legale per essere risarcito.

Malkinson sostiene che vi sia stato comportamento scorretto degli inquirenti che avrebbero ignorato prove a suo favore. Infatti non vi erano prove del DNA che lo collegassero al crimine e l'accusa si basava solo su testimonianze. Né i dubbi della vittima né le analisi che individuarono il dna dello sconosciuto portarono alla sua scarcerazione, nonostante diverse richieste di revisione del processo.

Per capire il perché si sia arrivati alla condanna di Malkinson, l'Ufficio indipendente per la condotta della polizia sta indagando ora su cinque ex agenti di polizia della Greater Manchester sospettati di grave cattiva condotta, tra cui uno già oggetto di indagine penale. Un sesto agente, tuttora in servizio è indagato per sospetta cattiva condotta. L'organismo di controllo della polizia sta esaminando in particolare se vi sia stata la distruzione di prove da parte degli agenti e se ai due testimoni chiave nel processo del 2004, entrambi con precedenti penali, siano stati offerti incentivi per testimoniare contro l'uomo innocente.