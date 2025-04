Elodie, Gaia e Rkomi sono gli ultimi artisti di Sanremo 2025 a raggiungere una certificazione

video suggerito

Elodie, Gaia e Rkomi sono gli ultimi Big del Festival a raggiungere una certificazione. Piano piano altri cantanti protagonisti tra i Big dell'ultimo Festival di Sanremo stanno raggiungendo le certificazioni e così a due mesi dalla fine del Festival, si sommano altre certificazioni oro, mentre quelle di platino continuano a essere solo due, quelle del vincitore del festival, ovvero Olly con la sua Balorda Nostalgia e Giorgia che ha raggiunto il traguardo grazie a la cura per me, canzone che continua a ottenere ottimi risultati sia in streaming che in radio. Un buon risultato considerando che da gennaio le regole per ottenere una certificazione nei singoli.

Questa settimana, quindi, a raggiungere la certificazione d'oro, che adesso è raggiungibile con 100 mila copie "vendute", sono stati Elodie con Dimenticarsi alle 7, Gaia con Chiamo io, chiami tu e Rkomi con Il ritmo delle cose. Tre canzoni che pian piano stanno ottenendo risultati, in particolare Gaia che in queste settimane è riuscita anche ad arrampicarsi in testa alla classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, diventando anche virale grazie al balletto del suo coreografo Diaz. Dimenticarsi alle 7 di Elodie è a quota 19 milioni di stream, mentre Chiamo io, chiami tu ha di poco superato i 20 milioni di stream, con Rkomi che è quello con più stream, ovvero 22 milioni.

Nelle scorse settimane erano stati certificati oro anche i The Kolors con Tu con chi fai l'amore, Bresh con La tana del granchio, Rose Villain con Fuorilegge, Shablo con La mia parola, i Coma_Cose con Cuoricini, Achille Lauro con Incoscienti giovani, Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Fedez con Battito. Tra gli album vanno anche segnalati i quattro dischi di platino di Kid Yugi con il suo album d'esordio I nomi del diavolo e Stanza singola di Franco126, appena uscito col nuovo album Futuri possibili.