Testo e significato di Idee Chiare, Geolier e Lazza cantano la mancanza di fiducia in amore

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier e Lazza, foto di Jacopo Rossini

Dopo settimane d'attesa, Dio Lo Sa, il terzo album di Geolier è stato pubblicato. L'autore napoletano ha deciso di includere, anche in questo viaggio, un suo compagno storico: Lazza. E se nel 2023 i due avevano confezionato Chiagne, uno dei momenti topici dell'album più venduto in Italia lo scorso anno, Il coraggio dei bambini, anche questa volta non hanno deluso le aspettative. Stiamo parlando di Idee Chiare, la seconda traccia nella tracklist del progetto da 21 brani. Il singolo è stato prodotto da Dat Boi Dee, aka Davide Notaro e Finesse: sono due tra i nomi principali nella scena rap nazionale e non solo. Come descritto nel comunicato stampa, Idee Chiare è nata proprio durante la session tra Geolier e Lazza a Londra, la stessa in cui era stata registrata Chiagne. Qui il testo e il significato di Idee Chiare.

Il testo di Idee Chiare

Tu sapive

Tu sapive che nun ero chello buono (Yeah)

Yeah, yeah

Tu sapive che nun ero nient e buon'

ma vuliv vrè cu l'uocchie tuoj

Nuj ce crerimmo sulamente si o' verimme

e ce facimm' ruoss' sulamente si carimm'

Immagina una vita senza alt e bass

tu t'annoiass', ij pur'

pecché na cos' quand'è brutt' rest

ma sij è bell' nun dur

Malinconij ca' ment' pens a primm' e sorrid

pur' sij stev pegg'

Simm stat poc' e dat' assai

cumm' se fà e vot' mijez e guai

Simm doj cullan d'or' bianc

Simm doj disastr'

A vit' infondo è guerra e ij l'affront cu te p' poc'

ma giur m'avess accijs' p' sta sulo cu' tte n'atu poc'

sì chiov' in ogni modo

Baby, ti aspetto giù

Finché avrai le idee chiare

Solo senza le chiavi sotto il temporale, ma

Nun me saccio fidà ‘e vote

E alla fine faccio bbuono

Quindi penso sempe ‘a male ‘e l'atre accussì nun me sbaglio

Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono

Fammi una foto sull'orlo del baratro

Per esser libero, ti uccido, Spartaco

È una bugia che qua gli eroi non cadono

Non sai quanti falsi ho visto lungo la mia via

Manca solo un muto dire a un sordo chе c'è un cieco che li spia

Baby, so che pеnserai che è una follia

Dici: "Lo conosco bene", invece non so chi io sia, ehi

Facciamolo forte finché perdiamo decenza

Senza mezza pausa come in un piano sequenza

Finché faremo fatica a guardarci negli occhi e

Sprechiamo parole, non ne capiamo l'essenza, ehi

Noi siamo una tempesta senza fine

Qua non esiste bene senza male

E nemmeno una rosa senza spine, ehi

Baby, ti aspetto giù

Finché avrai le idee chiare

Solo senza le chiavi sotto il temporale, ma

Nun me saccio fidà ‘e vote

E alla fine faccio bbuono

Quindi penso sempe ‘a male ‘e l'atre accussì nun me sbaglio

Spiegami cosa pensi di me una volta buona

Capita che un uomo cerca quello che non trova

So che a breve mi lascerai solo, ma non ora, non ora

Il significato della canzone Idee Chiare

Idee Chiare, seconda traccia nella tracklist di Dio Lo Sa, il terzo album di Geolier, è stato prodotto in collaborazione tra Dat Boi Dee e Finesse. La canzone, com'era accaduto per Chiagne, riflette sull'amore tra due partner e sulla mancanza di fiducia che traspare nel rapporto. La volubilità dei sentimenti, soprattutto nella strofa di Geolier, enfatizza la rapidità con cui i due partner si sono allontanati dopo essersi dato tutto, soprattutto quando canta: "Simm stat poc' e dat' assai cumm' se fà e vot' mijez e guai" ("Siamo stati poco assieme e ci siamo dati tanto, come si fa a volte in mezzo ai guai") o "A vit' in fondo è guerra e ij l'affront cu te p' poc' ma giur m'avess accijs' p' sta sulo cu' tte n'atu poc" ("La vita in fondo è guerra e l'affronto con te per poco, ma giuro mi sarei ucciso solo per stare con te un altro poco"). Una linea che viene tracciata anche da Lazza quando canta: "Finché faremo fatica a guardarci negli occhi e sprechiamo parole, non ne capiamo l'essenza, ehi. Noi siamo una tempesta senza fine, qua non esiste bene senza male". La duplice essenza del rapporto, che lega l'intensità alla sua breve durata, viene incorniciata in un momento di nostalgia e malinconia del passato, come quando Geolier canta: "Malinconij ca' ment' pens a primm' e sorrid pur' sij stev pegg'" (Malinconia, con la mente penso a prima e sorrido, anche se stavo peggio).