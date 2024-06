video suggerito

Geolier ha annunciato tracklist e feat di Dio lo sa, l’album italiano più atteso del 2024 Ci sono Lazza, Sfera Ebbasta, Guè, Shiva, tra gli altri nel prossimo album di geolier, Dio lo sa, che uscirà venerdì 7 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Geolier

Dio lo sa, ovvero l'album di Geolier, quello italiano più atteso dell'anno, sarà pubblicato venerdì 7 giugno. Dopo il successo de Il coraggio dei bambini, disco più venduto del 2023, il rapper napoletano, che in questi ultimi anni si è affermato nel gotha del rap italiano, pubblicherà il suo terzo album di cui ha svelato tracklist e collaborazioni durante un evento ad hoc. Mentre il suo pubblico era riunito in Piazza Ciro Esposito a Scampia, quartiere dell'area nord di Napoli, ascoltando in anteprima l'album, Geolier era in diretta dallo Stadio Maradona di Fuorigrotta per svelare la tracklist e mettere insieme in streaming alcuni tra i nomi più rilevanti del rap italiano.

Cosa c'è in Dio lo sa

Un album lungo, con 21 canzoni, otto feat, sonorità che se da una parte riprendono quelle più crude del rapper napoletano, ma che si aprono anche a panorami più "pop" (con le vigolette), come se dopo Sanremo (dove è arrivato secondo con I p' me, tu p' te) Geolier volesse accogliere un pubblico maggiore, e la quantità di brani melodici che si trovano in Dio lo sa sembrano andare in questa direzione. Insomma, El Pibe de oro è solo una faccia, quella più nota di Geolier, ma in quest'album si trovano altre sfaccettature, dai banger all'amore, e pezzi che potrebbero entrare nel gotha del suo catalogo come "Nu parl, nu sent, nu vec". La quantità di producer che affiancano i fidatissimi Dat Boi Dee e Poison Beatz pare confermare questa ricerca di spazi nuovi, così come il feat con Maria Becerra, star argentina da oltre 20 milioni di ascolti mensili su Spotify.

I feat e le produzioni

E a proposito di feat, Geolier ha scelto alcuni tra i colleghi che gli sono più vicini e così si ascolteranno anche la voce e le barre di rapper come Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, oltre a Ultimo con cui ha già pubblicato L'ultima poesia, brano diventato subito un instant classic per i fan dei due artisti. Tra i producer, invece, si trovano nomi più famosi, altri più giovani, tra cui Michelangelo, Finesse, Dardust, Geenaro, Takagi & Ketra, JVLI.

La tracklist dell’album

PER SEMPRE (prod. Michelangelo)

IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse)

EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz)

SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats)

IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust)

PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit)

UNA COME TE (prod. Dat Boi Dee)

EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy)

UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune)

EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra)

6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee)

357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67)

DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee)

BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats)

GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee)

SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi)

I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo)

NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz)

CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee)

L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI)

FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

Il tour negli stadi di Geolier

Le nuove canzoni saranno anche cantate nel suo prossimo tour estivo. Geolier, infatti, ha pubblicato Dio lo sa poche settimane prima della partenza del suo prossimo tour che lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio), Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).