La reaction di Geolier ai The Kolors che rifanno I p' me, tu p' te e lo annunciano ospite al Forum I The Kolors hanno annunciato Geolier come primo ospite del live al Mediolanum Forum del 3 aprile e lo hanno fatto con una cover di I p' me, tu p' te.

A cura di Redazione Music

I The Kolors hanno annunciato Geolier come primo ospite del loro concerto del prossimo 3 aprile al Forum di Assago e lo fanno regalando un video al rapper napoletano in cui rifanno la sua canzone di Sanremo I p' me, tu p' te in chiave funk. Qualche mese fa la band capitanata da Stash ha annunciato il loro prima Forum di Assago, subito dopo il successo di Italodisco, la canzone che ha segnato il ritorno della band campana dopo la firma con la Warner. La band ha quindi annunciato il rapper come primo ospite e lo ha fatto regalando una versione urban funk della canzone classificatasi al secondo posto del festival condotto da Amadeus.

Nella nota stampa si legge: "Geolier sarà ospite dei Kolors al concerto del prossimo 3 aprile al Forum di Assago: lo ha annunciato la stessa band sul profilo social di Stash, con un video in cui il rapper partenopeo ascolta una versione urban funk di ‘I P’ ME, TU P’ TE', che The Kolors hanno deciso di dedicargli per invitarlo al loro concerto. Nel video Geolier scopre la sorpresa che Stash e soci gli hanno riservato, mostrandosi entusiasta e dando così l’appuntamento per questo evento speciale". Nel video, infatti, si vedono Stash, il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Iaculli in studio mentre suonano la nuova versione della canzone con Geolier che contemporaneamente guarda il video, in spiaggia, sul cellulare, reagendo in diretta.

Geolier e Stash hanno più volte ribadito la propria amicizia e sarà interessante vedere in che modo il rapper e la band interagiranno sul palco, e soprattutto quale versione della canzone di Geolier rifaranno e se Geolier regalerà qualche barra a qualche pezzo dei Kolors. Quello del 3 aprile darà il primo live al Forum della band, che arriva dal successo di Sanremo dove la loro "Un ragazzo, una ragazza" è risultata una delle canzoni più streammate e suonate in radio. A Milano porteranno i successi che hanno segnato il loro percorso dagli inizi fino a oggi e sicuramente altri ospiti