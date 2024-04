video suggerito

È morta a 30 anni la cantautrice coreana Park Boram La cantautrice coreana Park Boram è morta a 30 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Park Boram (Instagram)

La cantautrice coreana Park Boram, definita da Billboard come "una star emergente delle competizioni canore televisive che ha sfruttato la sua potente voce per un decennio nell'industria del K-pop" è morta martedì scorso a 30 anni, come conferma la sua etichetta discografica. La Xanadu Entertainment, agenzia della cantante, infatti, ha confermato attraverso i propri canali social la morte improvvisa di Boram e che la Polizia sta indagando sulla casa della morte. La cantautrice, stando a quanto riporta sempre la rivista americana stava lavorando a un nuovo album e a nuova musica dopo la pubblicazione di due nuove canzoni all'inizio del 2024 "I Hope" e "I Miss you".

L'esordio della cantautrice è avvenuta in alcuni programmi tv di canto quando aveva 17 anni, da ragazza appassionata di R&B, mentre l'esordio ufficiale sulla scena discobrafica fu quando nel 2014 pubblicò il singolo Beautiful assieme al rapper Zico che raggiunse la seconda posizione della classifica coreana dei singoli. la canzone, ricorda Billboard, partiva proprio da un racconto semiautobiografico, ovvero la ricerca della cantautrice di essere apprezzata e bellissima, risultato che cercava di ottenere anche in forme estreme, oltre all'esercizio fisico, infatti, tentò una dieta per perdere 30 chili, circa.

Col tempo Boram si specializzò anche nelle canzoni he facevano da tappeto sonoro per alcuni drammi coreani, canzoni come "Hyehwadong (o Sangmundong)" che contano oltre 16 milioni di stream su Spotify oppure la canzone "Please Say Something, Even Though I Know It’s a Lie" che sulla piattaforma svedese conta quasi 12 milioni di stream. nel tempo ha collaborato con alcuni tra i più noti artisti coreani. Negli ultimi mesi, quindi, aveva pubblicato "I hope", in duetto con Huh Gak e "I Miss You", come parte di un progetto di cover musicali.