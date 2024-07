video suggerito

Trovata morta la bimba di 7 anni scomparsa nel bioparco di Caraglio: era scomparsa al centro estivo È morta la bimba di 7 anni scomparsa questo pomeriggio nel bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo. La piccola si trovava con altri bambini ad un centro estivo.

A cura di Gabriella Mazzeo

È morta la bimba di 7 anni scomparsa questo pomeriggio nel bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo. La piccola è stata trovata in fin di vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell'area verde. Sono purtroppo risultate inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori. Della piccola si erano perse le tracce poco dopo le 16 di oggi mentre stava trascorrendo il pomeriggio con altri bambini di un centro estivo. Subito era scattato l'allarme da parte degli accompagnatori che si erano resi conto della scomparsa.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri che avevano dato il via alle ricerche fino al ritrovamento della bimba in fin di vita. La piccola è deceduta poco dopo il ritrovamento da parte dei soccorritori. Secondo quanto reso noto, sul posto erano giunti anche i sommozzatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco che insieme ai volontari si sono adoperati per perlustrare la zona. Il bioparco Acqua Viva è stato inaugurato nel 2022 e si trova nella bassa Valle Grana, in località Bottonasco. Sorge su circa 15 ettari di terreno in una ex polveriera militare. Al suo interno sono presenti un lago balneabile e un bacino da oltre 50mila metri cubi di acqua.

La bimba partecipava a un centro estivo organizzato dalla parrocchia di Demonte, lì dove viveva con la famiglia. Il suo corpo è stato trovato in uno dei laghi dell'area verde, sotto un pontile al centro del parco inaugurato due anni fa. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per accertare eventuali responsabilità.

Saranno presto ascoltati anche gli accompagnatori del centro estivo che avevano in custodia la bimba, i primi a lanciare l'allarme ai soccorritori. Avrebbero riferito alle forze dell'ordine di averla persa di vista in pochi istanti di distrazione.