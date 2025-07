“Mia figlia rapita da due uomini”, Luciano Frattolin arrestato per l’omicidio della bimba di 9 anni

L’imprenditore italo canadese aveva parlato di rapimento della bimba denunciandone la scomparsa durante un viaggio dal Canada negli Usa. La piccola trovata morta durante le ricerche ma la polizia non ha individuato nessuna prova di rapimento. Per l’accusa l’ha uccisa lui dopo che la minore aveva chiamato la madre.

L’imprenditore italo canadese Luciano Frattolin è stato arrestato in Usa con le gravissime accuse di omicidio e occultamento di cadavere della figlioletta di 9 anni. L’uomo aveva parlato di rapimento denunciando la scomparsa della piccola e lanciando l’allarme ai numeri di emergenza mentre erano in viaggio insieme da soli dal Canada allo Stato di New York sabato pomeriggio. Le ricerche in zona avevano portato alla scoperta del corpo senza vita della piccola domenica.

Dopo le indagini del caso, la polizia locale ha stabilito che non vi era traccia di un rapimento e Frattolin è stato arrestato lunedì con la pesante accusa di omicidio di secondo grado. Padre e figlia erano negli Stati Uniti dall'11 luglio, avevano visitato il Connecticut e New York City prima di dirigersi nella parte settentrionale dello stato di New York sabato.

Sabato sera, 19 luglio, il 45enne ha contattato i servizi di emergenza da un parcheggio nei pressi dell’uscita dell’autostrada raccontando disperato che non trovava più sua figlia. Ai poliziotti poi ha riferito di aver visto due uomini incappucciati che la portavano via su un furgone parlando di rapimento.

"Il suo primo racconto affermava che si era allontanato verso una zona boscosa e al ritorno al veicolo, la figlia era scomparsa. Durante un successivo interrogatorio, ha riferito di un furgone bianco sospetto che fuggiva dalla scena in direzione sud. Poi ha raccontato che due uomini sconosciuti l'hanno costretta a salire a bordo di un furgone bianco" ha ricostruito Il capitano della polizia dello Stato di New York, Robert McConnell.

Vari racconti e incongruenze che hanno subito insospettito gli inquirenti. Con la scoperta del corpo senza vita della bimba, la sua posizione si è aggravata anche perché per la polizia non vi è alcuna indicazione che si sia verificato un rapimento. La piccola è stata rivenuta senza vita domenica pomeriggio nelle acque poco profonde di uno stagno a circa 48 chilometri a nord del lago George, a Ticonderoga.

I risultati preliminari dell'autopsia condotta lunedì hanno concluso che la bambina è morta per asfissia dovuta ad annegamento. L’accusa sostiene che il padre l’ha uccisa e abbia poi nascosto il corpo sotto un tronco in acqua.

Come ricostruito dagli inquirenti, un video di sorveglianza mostra padre e figlia in un'altra località turistica vicina, Saratoga Springs, verso le 17:30 di sabato. La minore ha parlato circa un'ora dopo al telefono con la madre, da cui l’uomo è separato da alcuni anni, e non ha dato segno di essere sottoposta a violenza, come ha riferito la polizia. Gli inquirenti sostengono che Frattolin abbia ucciso la figlia dopo la telefonata e prima di chiamare il numero di emergenza. Il 45enne, portato in tribunale, però si è dichiarato non colpevole nell’udienza preliminare e rimarrà in custodia fino alla prossima udienza.