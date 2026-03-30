Anziano trovato morto in casa nel Piacentino, arrestati la moglie e il figlio: “Inferte gravi e prolungate sofferenze”

Arrestati moglie e figlio di Luigi Alberti. Sono accusati di maltrattamenti e sequestro, e il figlio anche di omicidio.

La moglie e il figlio dell'85enne Luigi Alberti sono stati arrestati carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza in relazione alla morte dell'anziano. La moglie è accusata di maltrattamento e sequestro, mentre il figlio di omicidio volontario.

Entrambi sono stati arrestati a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, le indagini avrebbero delineato un quadro di "gravi e prolungate sofferenze inferte all'anziano". Gli indagati sono entrambi indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona, mentre solo al figlio è stato contestato l'omicidio volontario aggravato.

L'uomo era stato trovato senza vita in casa nell'ottobre 2025 e dal ritrovamento sono partite le indagini dei Carabinieri.

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