video suggerito

Mariia Buhaiova trovata morta dopo la scomparsa, il Comune di Carovigno pagherà i funerali Il comune di Carovigno pagherà i funerali per Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa e trovata morta nel Brindisino. La giovane aveva saputo pochi giorni prima del decesso di non essere stata assunta nel villaggio turistico nel quale lavorava e di dover fare ritorno in Slovenia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

A pagare il funerali di Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa venerdì 4 luglio dopo lo stage, sarà il comune di Carovigno, come ha spiegato il sindaco Massimo Lanzillotti. La giovane è stata trovata morta poco lontano dal resort dove stava svolgendo uno stage per l'Università di Bratislava. Da poco aveva saputo che il tirocinio per lei sarebbe terminato il 6 luglio.

Potrebbe essere stata proprio questa notizia a spingere la ragazza a preparare la sua scomparsa: nella sua stanza avrebbe lasciato il passaporto, alcuni biglietti con i numeri di telefono dei suoi genitori e delle banconote. Prima di sparire, avrebbe inviato al fratello un bonifico con tutti i suoi risparmi e messo nello zainetto un lenzuolo bianco con il quale voleva che le forze dell'ordine avvolgessero il suo cadavere.

Secondo chi indaga, la 18enne si sarebbe tolta la vita e non vi sarebbe istigazione al suicidio. Sulla salma di Buhaiova sarà svolta l'autopsia, ma non vi è un fascicolo di indagine aperto per istigazione al suicidio. I colleghi di stage hanno definito la ragazza come "poco socievole" e molto timida. La 18enne non aveva fatto amicizia con gli altri giovani ed era rimasta estremamente in disparte.

Leggi anche Trovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa dopo lo stage in un villaggio turistico a Brindisi

Pochi giorni prima della sua morte aveva compiuto 18 anni e li aveva festeggiati in solitudine. Alla base dell'allontanamento e poi dell'ipotetico gesto inconsulto vi sarebbe stata la profonda speranza della 18enne di concludere lo stage con un'assunzione. Questo però non sarebbe accaduto e il villaggio turistico nel Brindisino le aveva comunicato che dopo il 6 luglio avrebbe dovuto fare ritorno in Slovenia.

Così, poco dopo aver salutato per l'ultima volta i datori di lavoro, ha lasciato nella sua stanza passaporto ed effetti personali per poi sparire. A lanciare l'allarme è stato lo stesso staff del villaggio quando la ragazza non è rientrata nella sua camera per la serata.