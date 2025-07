Scomparsa Carovigno: ricerche in corso per la 18enne Mariia, sparita dal villaggio turistico Meditur

video suggerito

Sono ore di angoscia a Carovigno (Brindisi) per la scomparsa di Mariia, una giovane ragazza ucraina di 18 anni, della quale si sono perse le tracce dalla sera di venerdì 4 luglio. La giovane, arrivata in Italia per svolgere uno stage nell’ambito della ricezione turistica, stava concludendo il suo percorso formativo presso il villaggio Meditur, una struttura situata tra la riserva naturale di Torre Guaceto e la marina di Specchiolla. Il suo rientro in Ucraina era previsto a breve, ma qualcosa è andato storto: Mariia è sparita senza lasciare traccia e da oltre 48 ore si cerca ovunque.

L’allerta immediata e la mobilitazione a Carovigno

A dare l’allarme sono stati i responsabili del villaggio turistico, che non vedendola rientrare hanno subito sporto denuncia presso i carabinieri di Carovigno. Le ricerche si sono attivate in tempi rapidissimi e si sono estese a un’ampia area del litorale brindisino. Oltre ai militari dell’Arma, coordinati anche dalla compagnia di San Vito dei Normanni, sono scesi in campo volontari della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e le unità della Protezione Civile.

Sui cieli della zona volano droni con tecnologia termica, mentre via mare operano le imbarcazioni della Lega Navale delle sedi di Torre Santa Sabina e Specchiolla. I volontari hanno perlustrato zone come Pantanagianni e le aree rurali circostanti. L’impegno è coordinato dalla prefettura di Brindisi, che ha convocato un tavolo interforze per pianificare strategie efficaci di ricerca. Le operazioni proseguono ininterrottamente anche lungo la costa e presso stazioni ferroviarie e fermate degli autobus, nella speranza di individuare ogni possibile traccia della ragazza.

L’identikit di Mariia e le prime segnalazioni

Mariia ha compiuto 18 anni da pochi giorni. È alta circa un metro e settantacinque, ha un fisico esile e non parla italiano. Il suo profilo è stato diffuso ampiamente, sia attraverso i canali istituzionali sia sui social. Il primo a condividere pubblicamente l’appello è stato il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, che ha postato la sua foto e chiesto la collaborazione della cittadinanza: “Chiunque abbia notizie contatti immediatamente i carabinieri”.

Nei commenti sotto il post del sindaco sono comparse alcune segnalazioni da parte di cittadini. Qualcuno sostiene di aver visto una ragazza simile a Mariia nei pressi di Torre Santa Sabina, tra le 19 e le 19.30 di venerdì. Un’altra persona afferma di aver notato una giovane bionda camminare sul bordo della strada a Carovigno quella stessa sera. Gli inquirenti stanno vagliando attentamente ogni testimonianza e stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti nell’area, alla ricerca di indizi utili.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista. Al momento, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un allontanamento volontario. Si considera la possibilità che Mariia abbia deciso di non fare ritorno in Ucraina, un paese provato da una lunga e drammatica guerra. La scelta di restare in Italia o di spostarsi altrove senza avvisare nessuno potrebbe essere maturata negli ultimi giorni, proprio in coincidenza con la fine del suo stage.

In attesa di ricevere gli esiti dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dal suo cellulare, i carabinieri cercano di ricostruire i suoi ultimi movimenti. L'assenza di contatti diretti o messaggi preoccupanti non aiuta, ma gli inquirenti sperano di fare luce sulla vicenda il prima possibile.

Un precedente inquietante, ma risolto

Non è la prima volta che una scomparsa scuote la comunità di Carovigno. Due anni fa, una bambina di 12 anni si allontanò misteriosamente da un negozio a Bari, dove si trovava con la madre. La ragazzina fu ritrovata dopo due giorni a Casamassima, ospite di un amico. Il caso si concluse senza conseguenze gravi, ma lasciò tutti col fiato sospeso. Oggi, purtroppo, l’ansia si rinnova per Mariia, con la differenza che la giovane è sola in un paese straniero, senza familiari vicini.

L’attesa e la speranza

Intanto la comunità locale, così come quella del villaggio turistico dove Mariia aveva lavorato per settimane, è in apprensione. La speranza è che la giovane possa presto essere rintracciata e che si sia trattato soltanto di una fuga momentanea. Ma col passare delle ore, cresce l’angoscia. Le ricerche proseguono senza sosta e ogni indizio viene considerato con la massima attenzione. Il territorio, costellato di pinete, calette e sentieri poco battuti, complica le operazioni. Ma l’intervento congiunto di forze dell’ordine, volontari e istituzioni rappresenta una macchina ben coordinata, pronta a non fermarsi finché non si avrà una risposta.

Chiunque abbia notizie o riconosca la giovane nelle immagini diffuse, è invitato a contattare immediatamente i carabinieri. Ogni informazione può essere determinante per riportare Mariia a casa.