Bagnante disperso in mare a Gela: la canoa era vuota in mezzo al mare, ricerche dei sommozzatori in corso

Da ieri disperso un bagnante uscito in canoa a Gela (Caltanissetta). Sulla canoa c’erano lo zaino e le ciabatte dell’uomo. Oggi, 9 luglio, proseguono le ricerche anche con mezzi aerei.

immagine di repertorio

Da ieri non si hanno più notizie di un bagnante uscito in canoa nel mare di Gela, provincia di Caltanissetta. L'allarme è scattato ieri verso le ore 11, quando la canoa è stata notata in mezzo al mare, all'altezza del lungomare di Macchitella, e portata a riva da un mezzo della Capitaneria di porto.

Come apprende Fanpage.it, sulla canoa c'erano lo zainetto e le ciabatte dell'uomo disperso. Di lui però nessuna traccia.

Questa mattina, giovedì 9 luglio, sono riprese le ricerche dei militari della Capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine del territorio. Le attività sono in corso anche questa mattina, con l'impiego di mezzi nautici e aerei per cercare di individuare l'uomo. Sul posto c'è sia un aereo dei Carabinieri che i sommozzatori.

Articolo in aggiornamento