Attualità
video suggerito
video suggerito

Bagnante disperso in mare a Gela: la canoa era vuota in mezzo al mare, ricerche dei sommozzatori in corso

Da ieri disperso un bagnante uscito in canoa a Gela (Caltanissetta). Sulla canoa c’erano lo zaino e le ciabatte dell’uomo. Oggi, 9 luglio, proseguono le ricerche anche con mezzi aerei.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Maria Neve Iervolino
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Da ieri non si hanno più notizie di un bagnante uscito in canoa nel mare di Gela, provincia di Caltanissetta. L'allarme è scattato ieri verso le ore 11, quando la canoa è stata notata in mezzo al mare, all'altezza del lungomare di Macchitella, e portata a riva da un mezzo della Capitaneria di porto.

Come apprende Fanpage.it, sulla canoa c'erano lo zainetto e le ciabatte dell'uomo disperso. Di lui però nessuna traccia.

Questa mattina, giovedì 9 luglio, sono riprese le ricerche dei militari della Capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine del territorio. Le attività sono in corso anche questa mattina, con l'impiego di mezzi nautici e aerei per cercare di individuare l'uomo. Sul posto c'è sia un aereo dei Carabinieri che i sommozzatori.

Leggi anche
Trovato corpo lungo la costa libica: potrebbe essere di Mimmo Piepoli, scomparso a maggio. Verifiche in corso

Articolo in aggiornamento

Immagine
Live
Guerra
Iran-Usa
Ondata di attacchi Usa, droni di Teheran contro Kuwait e Bahrein. Hormuz di nuovo bloccato
Come mai Libano e nucleare rischiano di far saltare davvero l'accordo tra Usa e Iran
Cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran: i 14 punti del testo ufficiale diffuso da Washington
Ma davvero rischiamo una carestia globale per colpa della guerra in Iran?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views